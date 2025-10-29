Ángela Aguilar comparte mensaje en pleno pleito de Cazzu y Nodal: “Que nunca apaguen tu voz” ¿Indirecta?

En medio de la atención mediática que rodea el conflicto entre Christian Nodal y Cazzu por temas relacionados con su hija, Ángela Aguilar volvió a colocarse en tendencia luego de compartir una serie de mensajes, imágenes y un video en sus redes sociales. La cantante, quien continúa bajo los reflectores desde que se confirmó su relación con el intérprete de regional mexicano hace un año, sorprendió por el contenido que publicó en pleno momento de tensión entre los cantantes.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar arremete contra toda su familia paterna, tras rechazo en los Billboard: “Familia de perros”

Ángela Aguilar, Christian Nodal y el Gordo Aguilar / Instagram

¿Qué mensaje compartió Ángela Aguilar que llamó la atención de sus seguidores?

La noche del 26 de octubre, mientras Christian Nodal ofrecía un concierto en el Domo Care de Monterrey, Ángela Aguilar utilizó su canal de difusión en WhatsApp, donde tiene más de 120 mil seguidores, para compartir un video, un par de imágenes y stickers. Entre esas publicaciones destacó una fotografía acompañada del texto: “Vean lo que me dieron”, junto a emojis de carita llorando. En la imagen se apreciaban un par de rosas y un mensaje escrito por fans que decía: “QUE NUNCA APAGUEN TU VOZ”.

Este contenido rápidamente generó reacciones entre los usuarios. La imagen acumuló más de 3 mil respuestas, entre ellas: 2,015 corazones, 827 caritas de risa, 123 emojis de agradecimiento, 39 pulgares arriba, 16 caras tristes y 13 caritas llorando. El mensaje cobró fuerza al ser compartido en un contexto donde el público ha mantenido opiniones divididas tras el inicio de su relación con Christian Nodal.

Cabe recordar que el nombre de Ángela Aguilar ha sido recurrente en temas de entretenimiento desde mediados de 2024, cuando sorpresivamente se confirmó su romance con el cantante, lo que provocó múltiples reacciones en redes.

Captura de pantalla

¿Ángela Aguilar respondió con indirectas al pleito entre Christian Nodal y Cazzu?

Horas después de su publicación en WhatsApp, Ángela Aguilar compartió también un video en sus historias de Instagram titulado “Libre corazón tour 2025 01/05”, el cual forma parte de una serie de cinco cápsulas documentales sobre su próxima gira en Estados Unidos. En el clip se alternan imágenes de la cantante en distintos escenarios:



Sentada en un entorno elegante con camisa blanca y corbata negra

Frente al espejo mientras se prepara con un corsé blanco

Sonriendo con un vestido bordado en un jardín

Montando a caballo con un vestido de novia

Durante estas escenas, la voz en off de Ángela expresa:

“El silencio me ayudó a pensar, pero eso no me sirvió. La espera me trajo calma, pero no quedé satisfecha. El ruido logré callar buscando una melodía para venirles a cantar y sentir de nuevo esa alegría”. Ángela Aguilar

Estas palabras generaron diversas interpretaciones entre usuarios, quienes comenzaron a especular si se trataba de un mensaje en respuesta a críticas recientes, al clima mediático o simplemente parte del concepto de su gira. Hasta el momento, la cantante no ha dado declaraciones que confirmen si estos mensajes tienen relación directa con la situación actual entre Christian Nodal y Cazzu.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar culpa a su padre Pepe Aguilar de orquestar malos tratos contra él en los Billboard: “Cule...”

¿Cuál es la situación entre Cazzu y Christian Nodal y por qué involucra a su hija?

Mientras Ángela Aguilar se mantiene activa en redes y enfocada en su próximo tour, el entorno familiar continúa bajo tensión debido al conflicto legal y mediático entre Christian Nodal y Cazzu. El tema principal se habría centrado en la gestión de trámites relacionados con la movilidad de su hija, los cuales requieren la autorización y acuerdos formales de ambos padres.

Durante su reciente visita a México, Cazzu explicó que, aunque pueda existir un acuerdo verbal entre las partes, la ley exige que cualquier decisión o acción relacionada con la menor esté debidamente respaldada de manera legal. En sus palabras, Cazzu destacó:

“No alcanza con que él me lo diga. Él me puede decir: ‘Sí, está bien’. Pero hay que hacer todo un movimiento legal que es muy importante”. Cazzu

Cazzu también mencionó un punto clave que también pudo haber entorpecido los procesos entre su ex pareja y ella:

“Siento que como que la situación romántica… o algo así, se entorpeció una parte que no debería haber sucedido” Cazzu

La rapera además puntualizó que su objetivo principal es llegar a consensos que beneficien a su hija, reiterando que no cuestiona la vida sentimental de Nodal:

“Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más. Solamente hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo”. Cazzu

Previo a estas declaraciones, los medios consultaron a Cazzu sobre el comunicado que Christian Nodal emitió respecto a la disputa legal por su hija, específicamente en relación con la manutención mensual que podría recibir del cantante. Ante la posibilidad de que la artista argentina obtuviera una suma millonaria, ella respondió lo siguiente:

“Primero que nada me parece un descaro... pero en general, me encantaria que esta energía se pusiera en conciliar (...) Que me digan a dónde fueron por favor, la verdad no quiero caer. (...) He hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar.” Cazzu

Te puede interesar: ¿Shaila Dúrcal vs Ángela Aguilar? Hija de Rocío Dúrcal reacciona a la nueva versión de La gata bajo la lluvia