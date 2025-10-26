Emiliano Aguilar culpa a su padre Pepe Aguilar de orquestar malos tratos contra él en los Billboard: “Cule...”

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, acusa al intérprete de haber provocado el mal momento que vivió durante los premios Billboard 2025. El también rapero mandó un mensaje vía redes sociales. ¿Qué dijo exactamente?

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar tienen una relación muy complicada. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Qué ocurrió entre Emiliano Aguilar y los Latin Billboard?

En un video grabado fuera del recinto, Emiliano Aguilar relató que había recibido una invitación para asistir a los Billboard y que se le había asignado un lugar específico con su nombre. Sin embargo, al llegar, aseguró que no encontró el espacio que le habían prometido.

Aquí ando en Miami, en los Billboard. Nomás les voy a decir la cruda realidad de las cosas… Chin... a su madre los billboards… me dijeron que iba a estar en un lugar y me mandaron hasta la quinta… Me tenían mi lugar y mi nombre y no me tenían nada. Emiliano Aguilar

El cantante manifestó su molestia al considerar que el trato que recibió no coincidía con lo acordado previamente con el equipo de prensa que gestionó su asistencia. Aunque reconoció que todavía se encuentra en etapa de crecimiento dentro de la industria musical, subrayó que merecía un trato respetuoso y adecuado.

“ Yo sé que hay gente bien famosa y que yo apenas voy empezando, pero no se pasen de lanza… también soy un ser humano ”, finalizó.

A pesar de lo sucedido, Emiliano reafirmó que continuará con su carrera y tiene planes de asistir a otros eventos relevantes, incluidos los Latin Grammy.

¿Por qué Emiliano Aguilar acusó a Pepe Aguilar por lo ocurrido en los Premios Billboard 2025?

Emiliano Aguilar arremetió con dureza contra su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar. En un video difundido en sus redes sociales la madrugada del sábado, el joven rapero expresó su enojo y decepción tras vivir lo que calificó como un “momento cul.....mo” durante los premios Billboard, celebrados el pasado jueves 23 de octubre en Miami.

De acuerdo con Emiliano, había sido invitado al evento y tenía un lugar asignado, pero al llegar se encontró con que su nombre no figuraba en las listas y fue relegado a una zona alejada del escenario. “Se pasaron de lanza. Ya me había invitado la prensa y todo. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chin… a su ma… a todos los Billboard”, declaró molesto.

El día de hoy, Emiliano Aguilar compartió en sus stories dentro de redes sociales un mensaje directo a Pepe Aguilar, quien aseguró es el culpable de la situación:

Traicionado por mi propio jefe, es madr* sí duele. Vas a ver quién voy a ser yo cul***, mejor que todos sus hijos. Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar arremete contra su padre, Pepe Aguilar, por mal trato en los Premios Billboard / IG: emiliano_aguilar.t y canva

¿Hubo respuesta de los Latin Billboards o de la familia Aguilar?

Hasta el momento, la organización de los Billboard Latin Music Awards, conocidos como Latin Billboards, no ha emitido ninguna declaración pública que responda de manera directa a las acusaciones de Emiliano Aguilar sobre el trato recibido en la edición 2025. Ni en su sitio web oficial ni en sus redes verificadas se ha publicado un comunicado al respecto.

Por su parte, la familia Aguilar, incluyendo a Pepe Aguilar y otros integrantes de la llamada “dinastía Aguilar”, tampoco ha dado ninguna declaración oficial que aborde específicamente las quejas de Emiliano sobre su experiencia en los Latin Billboards.

