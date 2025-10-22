Emiliano Aguilar confirma asistencia a los Billboard 2025 pese al presunto bloqueo y ¿conocerá a Cazzu?

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, rompió el silencio tras rumorarse que presuntamente su familia habría intentado bloquear su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Sin embargo, el cantante sorprendió al confirmar que sí asistirá al evento que se celebrará en Miami, asegurando que fue gracias al apoyo del público que logró revertir la situación.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar acusó a su familia de intentar bloquearlo?

Durante una entrevista con Javier Ceriani, Emiliano Aguilar declaró que algunas personas cercanas a él “impidieron que fuera a los Billboard”, pero que finalmente se le hizo justicia:

“Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron”. Emiliano Aguilar

La frase “no pudieron” se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, acompañada del hashtag que él mismo compartió en Instagram: #NoPudieron, una aparente indirecta hacia su padre Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Ángela.

Según las declaraciones de Emiliano, su asistencia a los Billboard estuvo en riesgo debido a maniobras internas dentro de la familia Aguilar, quienes, de acuerdo con él, no estaban de acuerdo con su participación en uno de los eventos más importantes de la música latina. “Lo número uno es la gente, yo no soy nadie sin la gente”, señaló con firmeza, atribuyendo a sus seguidores el mérito de haberlo respaldado en este momento clave de su carrera.

El intérprete de regional mexicano aseguró que fue el apoyo del público lo que permitió “derribar los obstáculos”, insistiendo en que “la gente tiene el poder de todo, te quita o te pone y te hace o te deshace”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como un mensaje claro hacia su familia, con quien mantiene una relación distante desde hace varios meses.

Tras su declaración, figuras del medio musical como Óscar Reyes, sobrino de Vicente Fernández, manifestaron su apoyo a Emiliano. Reyes incluso reveló que trabajan juntos en un nuevo proyecto musical que combina el regional mexicano con sonidos urbanos. El primer sencillo, según confirmaron, se estrenará en menos de dos semanas.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar tienen una relación muy complicada. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Qué prepara Emiliano Aguilar antes de los Premios Billboard 2025?

Previo a su viaje a Miami, Emiliano Aguilar ofrecerá una presentación especial en Guadalajara acompañado por su nuevo equipo artístico, con quienes asegura no tener contratos formales, sino acuerdos basados en la palabra y la confianza. .

Fuentes cercanas a su entorno confirmaron que el cantante planea lanzar un disco que fusionará música regional mexicana con tintes urbanos, reflejando la influencia de las nuevas generaciones en el género. El proyecto busca posicionarlo como una voz independiente dentro de la escena musical latina. Sin embargo, no hay una fuente oficial que lo confirme.

En redes sociales, Emiliano se ha mantenido activo, compartiendo mensajes motivacionales y agradeciendo el respaldo de sus seguidores.

¿Podrían encontrarse Emiliano Aguilar y Cazzu en los Premios Billboard?

Uno de los momentos más esperados de la gala podría ser el posible encuentro entre Emiliano Aguilar y Cazzu, la artista argentina nominada en las categorías de Álbum Top de Pop Latino del Año y Mejores Álbumes Latinos – Artista Femenina del Año. La cantante, ex de Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, está en México con su gira Latinaje en Vivo y recientemente fue recibida con mariachi por sus fans en Mérida.

Emiliano no ocultó su admiración por Cazzu y, durante la entrevista con Ceriani, expresó:

“Nunca la he conocido jamás, ni nunca he hablado con ella ni nada, pero pues sería un honor conocerla en los Premios Billboard. Bien buena onda y luego aparte, su música está bien chida”. Emiliano Aguilar

Días antes, el cantante también confesó en redes sociales que le hubiera gustado asistir a uno de los conciertos de la intérprete argentina en Guadalajara:

“Al chile sí quería ir a ver a la Jefa del Trap, pero no pude. Ojalá y pronto se me haga. Con todo respeto, aquí ando a la orden” Emiliano Aguilar

Si ambos coinciden en Miami, su encuentro podría ser uno de los más comentados de la noche, considerando la relación pasada entre Cazzu y Nodal, actual pareja de Ángela Aguilar.

