¿Pepe Aguilar vetó a Emiliano Aguilar de recibir un premio Billboard?: Esto reveló Javier Ceriani

La controversia en torno a Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, ha escalado tras las declaraciones del periodista argentino Javier Ceriani, quien habló sobre la “exclusión” que recibió Emiliano por parte de Billboard, la reconocida empresa que premia lo mejor de la música. ¿Qué dijo Ceriani?

¿Cuál es el conflicto entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar?

La relación entre Emiliano Aguilar y su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar, ha estado marcada por una prolongada separación. Aunque ambos han abordado el tema en diferentes momentos, sus versiones no coinciden. Pepe ha atribuido la ruptura a Carmen Treviño, madre de Emiliano y su exesposa, a quien responsabiliza de haber alejado al joven de su vida.

Durante mucho tiempo, Emiliano evitó dar detalles sobre la situación, limitándose a decir que se sentía mejor sin tener contacto con su padre. Sin embargo, decidió hablar abiertamente luego de que, según él, Pepe hiciera comentarios ofensivos sobre su madre y se burlara públicamente de él al publicar una imagen de su perro en el lugar donde Emiliano suele grabar sus videos.

En otras declaraciones, Emiliano reveló sentirse desplazado dentro de su propia familia. Aseguró que su padre siempre mostró favoritismo hacia sus hermanos menores, Leonardo y Ángela Aguilar. Incluso relató que, en diversas ocasiones, mientras ellos se hospedaban en habitaciones cómodas, a él lo mandaban a dormir con el personal de servicio.

En redes sociales han circulado teorías que señalan a Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe y madre de Ángela y Leonardo, como una posible influencia en la fractura familiar, esto solo queda como especulación.

¿Javier Ceriani culpa a la Dinastía Aguilar de vetar a Emiliano Aguilar de los Billboard?

Javier Ceriani, conocido por sus polémicos comentarios en el mundo del espectáculo, no tardó en sumarse a la controversia. En su canal de YouTube, el periodista planteó varias teorías y señaló posibles responsables del presunto veto que habría recibido Emiliano Aguilar de los Billboard. Entre los nombres mencionados figuran Alex Jiménez (publicista y presunto mánager de Nodal), así como el propio Pepe Aguilar y Aneliz, su esposa.

Esto va a ser en Miami, con las cadenas televisivas de Estados Unidos. ¿Fue Alex Jiménez, el publicista o mánager de Nodal, que tiene conexiones con Univisión y Telemundo? Javier Ceriani

El periodista también apuntó directamente hacia Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, y su cercana relación con los Aguilar. “Ahí está Leila en su pódcast con Pepe… ahí está el poder de los Aguilar con la revista Billboard. Olvídate”, dijo, sugiriendo que la conexión entre Cobo y la familia pudo haber influido en la presunta exclusión de Emiliano del evento.

Además, reiteró que el evento está vinculado a cadenas de televisión, donde los lazos con los Aguilar podrían haber jugado un papel determinante.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar al ser vetado de los premios Billboard?

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, rompió el silencio hace unos días para denunciar que había sido retirado de la lista de invitados a los Billboard, evento que se celebrará próximamente en Miami. En un video compartido en redes sociales, el rapero reveló que alguien intervino para bloquear su participación en la ceremonia.

“Me estaban contemplando para ir a los Billboard, estaba feliz, estaba emocionado. Y me enteré que una persona metió el pie para que yo no fuera. Les puso un ultimátum: que si iba una persona o iba yo. No les voy a decir quién es, pero, la neta, estoy enojado y también con tristeza” Emiliano Aguilar, vía redes sociales

Aunque Emiliano no reveló nombres, los rumores en redes comenzaron a apuntar hacia figuras cercanas a él, incluyendo a su padre, Pepe Aguilar, y a Christian Nodal, actual pareja de su hermana Ángela Aguilar.

La tensión aumentó cuando Emiliano cerró su mensaje con un enigmático “ Te pasaste lanza ”, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a alguien muy cercano. ¿Será?

