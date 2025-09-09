Hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y arremete contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

La polémica que envuelve a la familia Aguilar suma un nuevo capítulo. Marcela Rubiales, hermana del cantante Pepe Aguilar, rompió el silencio y salió en defensa de su hermano, enviando un contundente mensaje a su sobrino Emiliano Aguilar, hijo mayor del intérprete. A través de redes sociales, la también cantante criticó duramente al joven rapero, quien en las últimas semanas ha lanzado severas declaraciones en contra de su padre y sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar. ¿Qué dijo?

¿Por qué Emiliano Aguilar no había dicho que tenía una segunda hija?

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar expresó su inconformidad con su padre, Pepe Aguilar, a quien le “agradeció” de forma irónica por haber revelado públicamente que tenía una segunda hija. Según explicó, su intención nunca fue ocultarla por vergüenza, como algunos usuarios llegaron a pensar.

“Para aclarar, sí tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en el público. Gracias, apá, muchísimas gracias por publicarlo, por decirlo enfrente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda y eso no está chido porque era algo que yo no quería que nadie supiera y vas a abrir la bocota” Emiliano Aguilar

Por el contrario, afirmó sentirse profundamente orgulloso de su hija menor, pero quería protegerla del escrutinio mediático. Por esa razón, dijo estar muy molesto con Pepe por hablar del tema públicamente, sobre todo considerando que, según él, su padre no ha mostrado interés en acercarse a ella.

Emiliano aseguró que nunca compartió esta información con Pepe y cree que un antiguo empleado, con quien tuvo conflictos anteriormente, pudo haberle contado.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar tienen una relación muy complicada.

¿Qué dijo le hermana de Pepe Aguilar, Marcela Rubiales, a del pleito con Emiliano Aguilar?

En una serie de comentarios en Instagram, Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, reprendió públicamente a su sobrino Emiliano Aguilar por sus recientes ataques hacia su padre, calificando sus acciones como innecesarias y dañinas.

“Emiliano ya párale. Vive tu vida preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás acuérdate del karma” Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar

Además de aconsejarle que se aleje de la polémica, Rubiales le pidió centrarse en ser un mejor padre y construir su propio camino sin recurrir al escándalo:

“Dedícate a tu hija, no te vayas a reclamar algún día y dedícate a trabajar, sé tú”, añadió la cantante, en un mensaje que generó amplia respuesta en redes sociales.

Marcela Rubiales comenta post de Emiliano Aguilar

¿Emiliano Aguilar amenazó a Pepe Aguilar por haber revelado la existencia de su segunda hija?

El rapero Emiliano Aguilar fue directo con su padre, Pepe Aguilar, luego de que éste revelara públicamente la existencia de su segunda hija. Visiblemente molesto, Emiliano lanzó una advertencia directa, asegurando que, a partir de ahora, comenzará a revelar los secretos más oscuros de su familia, incluyendo los de su propio padre. Aunque no especificó qué tipo de información dará a conocer, dejó claro que serán revelaciones de gran impacto.

“Ahorita vas a ver todas las verdades que voy a decir. La neta, te pasaste. Eso no lo tenías que decir, no tenías nada que haber dicho eso, ¿quién te preguntó? Ni conoces a mi primera hija. Nunca la has visto, nunca la has saludado y nunca te ha interesado en conocerla. Nomás para que todos sepan” Emiliano Aguilar

Durante su mensaje, también desmintió las declaraciones de Pepe, señalando que su padre no tiene contacto alguno con sus nietas y que esto se debe a la falta de interés por parte del cantante, no a decisiones de Emiliano.

Al cierre de su video, Emiliano destacó su papel como padre, asegurando que está presente en la vida de sus hijas y que gran parte de sus ingresos los destina a su manutención.

¿Quién es Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar?

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, es hija de Flor Silvestre, una de las grandes divas de la música ranchera, y de Paco Malgesto, pionero de la conducción televisiva en México, creció rodeada de arte, música y cultura.

En los años 70 y 80, Marcela Rubiales logró establecerse como una destacada intérprete de música ranchera, aunque también exploró otros géneros como la balada y el pop latino. Gracias a su estilo moderno pero fiel a las raíces tradicionales, logró ganarse el cariño del público tanto en México como en otros países de habla hispana.

Inició su carrera en televisión en 1975 y participó en telenovelas, teatro y cine. En los años 80 destacó como cantante de música ranchera, lanzando varios discos con canciones populares como Terroncito azucarado y Cariño de mi cariño.

