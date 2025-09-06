Emiliano Aguilar tendría una enfermedad incurable, según Pepe Aguilar

La más reciente polémica entre Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, ha hecho que resurjan algunas declaraciones que el patriarca de los Aguilar dio sobre la presunta enfermedad incurable que padece su primogénito, ¿qué dijo? ¿Se trata de una enfermedad incurable?

Pepe Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, se pelearon en redes sociales?

La relación entre Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, ha sido tensa en los últimos años. Aunque ambos han dicho, en su momento, que se quieren mucho, concuerdan en que distanciados están mejor.

No obstante, las cosas empeoraron luego de que, hace algunas semanas, Pepe dijera que su exesposa y madre de Emiliano, Carmen Treviño, se llevó todo cuando se divorciaron a finales de los 90 y, aparentemente, la acusara de alejarlo de su hijo.

Ante esto, Emiliano hizo varias declaraciones en sus plataformas exigiendo respeto para su mamá, asegurando que ella fue la única que se ha preocupado por él. Al parecer, esto ‘ofendió’ al perrito pug de Pepe, ya que, a través de su cuenta de Instagram, se publicó una foto del animal simulando estar frente a la alberca en la que Emiliano hace sus videos y con la frase: “les tengo una pregunta”, misma que Emiliano utilizó en los videos en los que le tiró a su papá.

Dicho material fue eliminado poco después y ‘Gordo’, nombre del perro, emitió una disculpa pública, asegurando que no controla lo que comparten en sus redes sociales. Esto no detuvo a Emiliano, quien publicó una foto editada de su familia luciendo la cara del perro y arremetió contra ellos.

Hasta Nodal, esposo de Ángela Aguilar, salió embarrado en todo esto, pues el rapero subió unos mensajes que, presuntamente, su cuñado le mandó en los que lo insulta. Emiliano sugirió que el mexicano le debe a mucha gente y se solidarizó con Cazzu.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padece Emiliano Aguilar, según Pepe Aguilar?

Hace unos años, el cantante Pepe Aguilar dio una entrevista en la que aseguraba que, presuntamente, Emiliano Aguilar había sido diagnosticado como bipolar. El hijo de Antonio Aguilar dio esas declaraciones después de que su primogénito fuera detenido y acusado de trata de personas por llevar a unos indocumentados a la frontera con Estados Unidos.

Aunque en aquel entonces se creyó que había pasado 3 años en prisión, el propio Emiliano aclaró después que solo pasó un mes y medio, y posteriormente su mamá lo anexó para que dejara sus problemas de adicción.

Cuando Pepe habló de la supuesta enfermedad de su hijo, aseguró que, si bien la mayoría de la gente con esta condición “no comete crímenes”, había la posibilidad de que “sus cambios” afectaran su toma de decisiones.

“Bueno, tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía, que lo hace tener cambios de humor, pero entiendo también que el 70 y tantos por ciento de la población tiene esa condición y no comete crímenes ni nada” Pepe Aguilar

En ese momento, estas declaraciones fueron aplaudidas por los internautas, quienes afirmaban que Pepe era un “ejemplo de padre”. No obstante, con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, ha sido muy criticado y hasta le cuestionan si realmente Emiliano “es el enfermo”. Cabe destacar que el rapero jamás ha confirmado o desmentido este diagnóstico.

¿Qué es la bipolaridad, supuesta enfermedad de Emiliano Aguilar, y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con diversos sitios médicos especializados, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, la bipolaridad, condición que, supuestamente, tendría Emiliano Aguilar, es una enfermedad mental que puede ser crónica o episódica.

Se caracteriza principalmente por cambios de ánimo extremos. Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que pueden sentirse excesivamente felices, irritables o deprimidos.

En algunas personas, los “episodios maníaticos” no son tan intensos, por lo que pueden vivir de forma normal, mientras que en otras, son tan graves que hasta pueden poner en riesgo su vida.

La enfermedad aparece durante la adolescencia o la adultez temprana y el principal síntoma es el cambio de ánimo extremo e inexplicable. Si se tienen sospechas de tener esta condición, lo recomendable es ir al psiquiatra para que, en caso de confirmarse el diagnóstico, dé el tratamiento adecuado.

