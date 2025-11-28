Tía de Ángela Aguilar la defiende de las burlas y dice: “¿Qué daño puede hacer una niña que se enamoró?”

A pesar de que ya ha pasado más de un año desde que se casaron, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue siendo muy criticada. La que ha recibido mayor “hate” ha sido la cantante, a quien no solo han acusado de ser una “amante”, sino que también hasta se han llegado a burlar de su físico. Ante esto, Dalia Inés, la media hermana de Pepe Aguilar, defiende a su sobrina ante la ola de malos comentarios. También aprovechó para mandarle un contundente mensaje a Emiliano Aguilar, quien ha despotricado y hasta hecho acusaciones fuertes en contra de su padre y hermanos.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo defendió la tía de Ángela Aguilar a su sobrina?

En un reciente encuentro con los medios, la hija de Flor Silvestre se dijo muy triste por todos los comentarios que han hecho en contra de Ángela Aguilar. Dejó ver que el único “daño” que hizo su sobrina fue haberse “enamorado de un hombre valioso”.

“¿Qué daño puede hacer una niña que tiene el talento y la belleza, y se enamoró de un hombre valioso también? Por que, si no, no estaría como está ahora” Hermana de Pepe Aguilar

Aseguró que los cantantes son muy felices y confesó estar muy emocionada por su próxima boda religiosa. Incluso expresó su deseo de ser invitada a la ceremonia.

“Ya estoy viendo qué me voy a poner. La otra (la boda civil) fue tan rápida y no me invitaron. Yo todavía tengo mi resentimiento”, manifestó entre risas.

Sus declaraciones causaron mucha polémica en redes sociales. Y es que la gran mayoría sostuvo que Ángela “sí dañó” al presuntamente haber sido la “amante” de Christian Nodal, mientras este todavía tenía una relación con Cazzu, la madre de su hija.

¿Qué dijo la tía de Ángela Aguilar sobre Emiliano Aguilar?

En los últimos meses, Emiliano Aguilar no solo ha acusado a Pepe Aguilar de ser “mal padre” y mostrar favoritismo con sus hermanos Leonardo y Ángela, sino que también sugirió que habría orquestado toda una campaña para que no asistiera a los Billboard, evento al que sí pudo ir, pero que, según su testimonio, lo trataron mal por no ser un artista con gran carrera.

Durante su entrevista, Dalia Inés tachó a Emiliano de “malagradecido”, señalando que Pepe siempre estuvo para apoyarlo en situaciones complicadas, sobre todo, de índole legal.

“Es mi sobrino y lo amo, ¿equivocado?, sí. Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre. Su padre fue padre y, como pudo, lo salvó de problemas legales muy serios y aportó todo lo que pudo. Sé que lo ama”, expresó.

También confesó que Pepe se siente sumamente dolido por los problemas con su hijo y desea poder reconciliarse con él en el futuro: “Habla poco de eso porque le duele y uno, como familiar, respeta. (Emiliano) Tu familia te ama y la familia se debe respetar y defender aunque las cosas anden mal”, resaltó.

Hasta el momento, el primogénito de la dinastía Aguilar no se ha pronunciado ante los comentarios de su tía. Solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos artísticos y agradecer el apoyo de la gente.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cuándo se casan Nodal y Ángela Aguilar?

Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil a finales de julio de 2024, en una ceremonia muy íntima en Cuernavaca. Solo asistieron familiares y amigos más cercanos a la pareja.

Hace algunas semanas, la propia Ángela confirmó que la boda por la iglesia sería en mayo de 2026. Si bien no han querido dar muchos detalles, Christian contó que sería en Zacatecas y que el festejo será “grande”, con muchos invitados, pues quiere una fiesta “muy mexicana”.

También expresó su deseo de que su hija estuviera presente en la ceremonia. Hasta ahora, no se sabe si Cazzu accedería a esta petición.

