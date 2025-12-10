Nodal estaría involucrado en la supuesta cancelación de la boda de la hermana de Ángela Aguilar, aseguran

Los escándalos no cesan para la dinastía Aguilar. Y es que, en medio de las dudas sobre el compromiso de Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela Aguilar, ha circulado la versión de que, presuntamente, Aneliz habría cancelado su boda por culpa de su cuñado, Christian Nodal, ¿infidelidad en puerta?

¿Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela Aguilar, canceló su boda?

En las últimas semanas, se ha especulado que Aneliz Aguilar habría cancelado su boda con Luis Rodrigo Castillo, con quien se comprometió a finales de 2024. Si bien la pareja parecía estar muy feliz y la familia de ella celebró el compromiso con bombo y platillo, a lo largo del 2025 se ha dicho que terminaron definitivamente.

Los usuarios han captado ciertos detalles que consideran como la prueba fehaciente de esto. La primera supuesta señal fue que Luis Rodrigo no apareciera en ninguna de las fotos que la empresaria compartió en enero para rememorar los buenos momentos de 2024.

Por otra parte, en agosto se le vio sin su anillo de compromiso, lo que fortaleció aún más los rumores. La hermana mayor de Ángela Aguilar tampoco portó la joya durante la fiesta de Día de Acción de Gracias que organizó su familia en noviembre y a la cual no fue invitado Luis.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Aneliz ni su pareja han aclarado este asunto, por lo que, pese a los rumores, al menos de manera oficial, la boda sigue en pie.

¿Por qué Nodal estaría involucrado en la supuesta cancelación de la boda de Aneliz Aguilar?

En los últimos días, ha rondado la versión de que, presuntamente, Aneliz Aguilar habría cancelado su boda por presunta influencia de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. Según el rumor, Pepe Aguilar presuntamente le había pedido a su futuro yerno que firmara un contrato prenupcial justo como le habría pedido a Nodal.

Presuntamente, esto habría ocasionado problemas entre Aneliz y Luis Rodrigo, por lo que su relación, al menos por el momento, estaría en “pausa”.

Cabe destacar que no se ha comprobado si realmente Nodal y Ángela firmaron un contrato prenupcial por orden de Pepe Aguilar. El documento establecería que el cantante no puede serle infiel a la joven o de lo contrario pagaría una millonaria cantidad.

Esto ha sido negado por el patriarca de los Aguilar, asegurando que no sería capaz de intervenir a “ese nivel” en la vida de sus hijos.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos. Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?”, indicó.

¿Quiénes son Aneliz Aguilar y su prometido, Luis Rodrigo Castillo?

Aneliz Aguilar Álvarez es hija de Pepe Aguilar y de Aneliz Aguilar. Nació el 7 de abril de 1998. Actualmente tiene 27 años. A diferencia de sus hermanos, no siguió una carrera musical y se enfocó más en el ámbito de los negocios.

También es creadora de contenido. Usa sus redes sociales para compartir cosas relacionadas con la belleza y la moda. En su momento, llegó a trabajar con su papá en algunos de sus conciertos, en el área de logística.

Por su parte, Luis Rodrigo Castillo es el prometido de Aneliz Aguilar. Es un abogado especializado en el arbitraje internacional. En 2017, posee una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario.

