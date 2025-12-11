Emiliano Aguilar estrena tatuaje y estalla contra crítica: “Cállese”, dice el cantante

Emiliano Aguilar volvió a acaparar miradas luego de presumir en redes su nuevo tatuaje, un diseño que rápidamente generó opiniones divididas entre sus seguidores. Lejos de guardar silencio, el joven no dudó en responder a las críticas sobre la tinta que permanecerá en su piel.

No te pierdas: Emiliano Aguilar estalla contra los Latin Billboard: “Me mandaron hasta la quinta fila”

Nuevo tatuaje de Emiliano Aguilar causa revuelo y así mandó callar a una usuaria. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el nuevo tatuaje de Emiliano Aguilar?

El nuevo tatuaje de Emiliano Aguilar no pasó desapercibido: ocupa toda la parte posterior de su cuello y combina dos elementos que resaltan de inmediato. En primer plano, se observa la palabra “солдат” —que significa “soldado” en ruso— escrita con un trazo grueso y marcado. Justo encima, tres calaveras sombreadas dominan el diseño, con un estilo que mezcla realismo y dramatismo. Las figuras parecen emerger desde la línea del cabello, creando un efecto visual que cubre toda la nuca y se integra con otros tatuajes que ya porta en la espalda.

La combinación del símbolo textual y la imagen refuerza una estética que el hijo de Pepe Aguilar ha mostrado en otras ocasiones: marcada por referencias oscuras, mensajes personales y diseños de alto impacto.

No te pierdas: Emiliano Aguilar culpa a su padre Pepe Aguilar de orquestar malos tratos contra él en los Billboard: “Cule...”

Un comentario sobre su nuevo tatuaje desató la respuesta más comentada de Emiliano Aguilar. Aquí te contamos qué pasó. / Foto: Redes sociales

Emiliano Aguilar responde a las criticas por su tatuaje

Como suele ocurrir con cada diseño que añade a su piel, Emiliano Aguilar no tardó en recibir diversas críticas. Algunos seguidores incluso le pidieron que ya no se hiciera más tatuajes, expresando preocupación por la imagen que proyecta. Entre los mensajes, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una usuaria que escribió: “Le va a dar miedo hasta a sus propias pequeñas, qué triste y tan noble que es, lástima que se esté equivocando demasiado”.

Ante esa opinión, Emiliano Aguilar no dejó pasar el comentario y respondió de manera directa, dejando clara su postura frente a quienes cuestionan sus decisiones personales: “Cállese alv señora, váyase a tejer”. La respuesta generó reacciones divididas, pero también reflejó el hartazgo del hijo de Pepe Aguilar ante los señalamientos constantes sobre su apariencia y su vida.

No te pierdas: ¿Igualita a Ángela Aguilar? Emilano Aguilar presenta a su hija y le hallan parecido con su hermana: “Karma”

Publicación del nuevo tatuaje de Emiliano Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, cuyo nombre completo es Juan José Emiliano Aguilar Treviño, nació el 25 de octubre de 1992 en Tijuana, México, en una familia profundamente ligada a la música. Es hijo de los cantantes Pepe Aguilar y Carmen Treviño, quienes se casaron en 1990 y se separaron en 1995.

Además, pertenece al reconocido linaje artístico encabezado por sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Tras la nueva unión de su padre con Aneliz Álvarez-Alcalá, Emiliano creció también junto a sus medio hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar mantuvo siempre un vínculo con el ámbito musical y más tarde encontró en el rap su propio camino artístico. Su carrera es acompañada por Adrián Arce, esposo de su madre y actual mánager del cantante. En el plano personal, el artista es padre de una niña de dos años, fruto de su relación con Violeta Peñaflor.

No te pierdas: Emiliano Aguilar confirma asistencia a los Billboard 2025 pese al presunto bloqueo y ¿conocerá a Cazzu?