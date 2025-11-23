Emiliano Aguilar de luto: Tras muerte de ser querido, lo despide con emotivo mensaje: “Estuviste ahí”

En medio de los problemas familiares y a un mes de haber denunciado supuestos malos tratos en los Billboard 2025, Emiliano Aguilar anuncia la muerte de un ser querido. A través de redes sociales, el primogénito de la dinastía Aguilar lanzó un emotivo mensaje de despedida.

¿A qué ser querido despidió Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar se despidió de su amigo Jessy. En un post en Instagram, el rapero se dijo muy triste por la pérdida de su “compa”, quien aparentemente era muy importante en su vida por todo el apoyo que le brindó en momentos difíciles.

“Descanse en paz, Jessy. Te quiero un chi… Siempre estuviste para mi cuando andaba valiendo madres” Emiliano Aguilar

Sin especificar las causas de muerte, el hermano de Ángela Aguilar le recomendó a todos sus fanáticos que “cuidaran” y “valoraran” a sus amigos, pues nunca se sabe cuándo será la última vez que podrán verlos.

“Disfruten y cuiden a sus amigos. Nunca saben cuándo se van a retirar de este mundo. Mi compa ya no está y esta herida nunca va a sanar”, expresó.

Según algunos usuarios, el hoy occiso habría sido el encargado de la tienda de joyería del cantante. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada hasta el momento. En tanto que sus fans no han dudado en solidarizarse con él y llenar la publicación de comentarios lamentando su pérdida y deseándole todo lo mejor en este proceso de duelo.

¿Familia de Emiliano Aguilar se ha pronunciado ante la muerte de su ser querido?

Hasta el momento, ningún miembro de la dinastía Aguilar se ha pronunciado ante la pérdida de Emiliano Aguilar. Para la mayoría, esta reacción no es sorprendente, pues para nadie es su secreto que el rapero no se lleva bien con su papá, Pepe Aguilar, o sus hermanos.

Si bien Pepe y Emiliano tenían una relación relativamente cordial, esto cambió en los últimos años, cuando ambos se vieron envueltos en una guerra de declaraciones que comenzó después de que Pepe afirmara que la mamá de Emiliano era la responsable de su distanciamiento.

Por supuesto, el rapero no dudó en defender a su mamá y decir que la separación, supuestamente, se dio por las presuntas preferencias que su padre tenía hacia sus hermanos Leonardo y Ángela. Las cosas solo empeoraron después de que el intérprete de ‘Mujeres como tú’ ventilara la existencia de la segunda hija de Emiliano, algo que este último quería mantener en privado.

Por si esto fuera poco, en su momento, Emiliano sugirió que, presuntamente, personas allegadas a él querían impedir que asistiera a los Billboard 2025. Aunque no mencionó nombres en ese entonces, para muchos, era más que claro que hablaba de su papá.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar en los Billboard 2025?

Pese a las presuntas trabas que enfrentó, Emiliano Aguilar sí pudo asistir a los Billboard 2025. Sin embargo, no habría recibido buenos tratos. Según la versión del artista, la organización del evento, presuntamente, lo hizo menos.

“Aquí ando en Miami, en los Billboard. Nomás les voy a decir la cruda realidad de las cosas… Chin... a su madre los billboards… me dijeron que iba a estar en un lugar y me mandaron hasta la quinta… Me tenían mi lugar y mi nombre y no me tenían nada”, manifestó en ese momento.

Si bien reconoció que era una celebridad en “ascenso”, considera que debió recibir un trato “más humano”. Aunque no señaló a nadie, muchos consideraron que Pepe Aguilar estuvo involucrado en esta situación.

