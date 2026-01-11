Luz María Rojas, productora detrás de Érase una vez en México, muere: ¡el cine está de luto!

Luz María Rojas, reconocida productora de la serie Érase una vez México, murió. La noticia ha sido compartida entre colegas y seguidores de la serie, quienes recuerdan su trabajo detrás de cámaras y la labor que desempeñó en distintos proyectos televisivos a lo largo de su carrera.

Muere Luz María Rojas, productora de Érase una vez México

La comunidad televisiva y cinematográfica recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Luz María Rojas, reconocida productora de la primera versión cinematográfica de la obra Pedro Páramo. La noticia de la muerte fue dada a conocer por la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien compartió sus recuerdos y sentimientos sobre su amiga y colega.

“Despierto con una muy triste noticia: la partida al cielo de mi querida amiga Luz María Rojas. Gran productora con la cual tuve el privilegio de trabajar en la primera versión cinematográfica de la obra Pedro Páramo. ¡Vuela muy alto querida amiga y recuerda que aquí se te extraña y quiere mucho!”, dijo la actriz a través de una publicación en sus redes sociales oficiales ayer sábado 10 de enero.

La noticia generó reacciones en redes sociales, donde compañeros de trabajo y seguidores recordaron el legado profesional de Rojas, así como su participación en la producción de proyectos cinematográficos y televisivos que marcaron su carrera.

El fallecimiento lo dio a conocer Patricia Reyes Spíndola. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió la productora Luz María Rojas?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de la productora y guionista Luz María Rojas, productora reconocida por su trayectoria en el cine mexicano. La noticia de su fallecimiento ha sido compartida por colegas y amigos, generando reacciones en la comunidad cinematográfica.

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) se pronunció sobre su partida a través de un comunicado y lamentó el fallecimiento de Rojas mediante un comunicado.

“Lamentamos el fallecimiento de Luz María Rojas, productora mexicana con una carrera de más de cinco décadas en el cine. Su labor fue fundamental en la creación de obras destacadas en distintas etapas del cine nacional”, dijo el CCC.

Luz María Rojas trabajó en Pedro Páramo. / Foto: IMDb

¿Quién era Luz María Rojas?

Luz María Rojas fue una destacada productora mexicana cuya trayectoria dejó huella en la historia del cine nacional. A lo largo de más de cinco décadas, participó en numerosos largometrajes y proyectos cinematográficos, colaborando con directores de México y del extranjero. Entre sus colaboraciones más reconocidas se encuentran:



Pedro Páramo (José Bolaños, 1977)

Cascabel (Raúl Araiza, 1977)

Cuando tejen las arañas (Roberto Gavaldón, 1979)

Santa Sangre (Alejandro Jodorowsky, 1989)

Jonás y la ballena rosada (Juan Carlos Valdivia, 1995)

Casi Divas (Issa López, 2008).

Su trayectoria no solamente fue en producciones nacionales, también participó en proyectos internacionales como:



Desperado (1995)

Del crepúsculo al amanecer (1996)

Érase una vez en México (2003) de Robert Rodríguez

Christ and Demons in New Spain (Werner Herzog, 1999).

En 1983, Luz María fue nombrada titular de Conacite 2, una de las tres empresas productoras creadas por el Estado, lo que le permitió consolidar su trabajo en proyectos de alcance nacional. Además, su nombre aparece en agradecimientos de cortometrajes del Centro de Capacitación Cinematográfica, como La última luna de Sergio Muñoz Güemes (1990) y La divina providencia de María Rodríguez (1987).

