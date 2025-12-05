¿Nodal exhibido? Su demanda contra Cazzu podría ser la prueba de su presunta infidelidad con Ángela Aguilar

La demanda que Christian Nodal habría entablado en contra de Cazzu con relación a la hija que tienen en común ha dado mucho de qué hablar. Y es que, tras exhibirse los documentos de la querella, los fans habrían notado una inconsistencia que podría ser clave para confirmar que, presuntamente, el cantante sí le habría sido infiel a la argentina con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

En la emisión del pasado jueves 4 de diciembre, el programa ‘Ventaneando’ reportó que Christian Nodal habría demandado a Cazzu en Jalisco para poder convivir más con su hija y participar más “activamente” en su educación.

En los documentos mostrados durante la transmisión, se especifica que el cantante, presuntamente, habría contribuido con más de 12 millones de pesos en los últimos 12 meses para la manutención de su hija. Al parecer, le daba un millón mensual a la argentina en mano, pues ella así lo habría exigido.

También se menciona que, supuestamente, Cazzu no permitiría que se tramite el pasaporte mexicano de la menor para que esta pueda visitarlo en Estados Unidos, país donde él reside junto a su actual esposa. Y es que, aparentemente, la reggaetonera exige que se le aumente la pensión para ayudar en este proceso.

“Ella ha condicionado este consentimiento, exigiendo que incremente los depósitos para la manutención de la niña, lo cual, según la demanda de Christian, puede figurarse como coacción. La demanda está en curso para que avance”, reportó el programa.

¿Por qué la demanda de Nodal podría ser la prueba de que presuntamente le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

Los fanáticos notaron que, en los documentos de la demanda, se señala que Nodal le comenzó a dar dinero a Cazzu por la manutención el 6 de mayo, es decir, dos días antes de que, según palabras del mismo Christian, decidiera separarse definitivamente de la argentina.

“Es importante destacar que, del 6 de mayo al 4 de noviembre de 2024, toda cantidad que fue entregada a la madre para mi hija se hizo, por instrucción expresa de ella, fue por conducto de terceros”, se lee en el documento.

Recordemos que, en su momento, el mexicano contó en una entrevista con Adela Micha que, tras varios meses de crisis, optó por romper con la madre de su hija el 8 de mayo, señalando que, posteriormente, se reencontraría con Ángela y empezarían un romance, negando así que hubiera un engaño de por medio.

Para muchos, lo dicho en el oficio no solo exhibiría a Nodal como un “mentiroso”, sino que también comprobaría que presuntamente sí habría una infidelidad con Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que, hasta el día de hoy, tanto Nodal como su actual esposa han negado las especulaciones de infidelidad. Incluso han asegurado que ya había “química” entre ellos, por lo que, cuando se volvieron a encontrar, el amor “resurgió”.

Demanda Nodal a Cazzu / Redes sociales

¿Qué ha dicho Cazzu sobre la demanda de Christian Nodal?

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado ante el aparente proceso legal de Nodal. Sin embargo, en muchas ocasiones ha hecho comentarios que, para muchos, sugieren que el cantante es un padre “ausente”.

Recientemente, declaró que su hija solo se criaba con ella. También llegó a decir que no le parecía suficiente y que Nodal quiso impedir que la menor viajara con ella.

Si bien Christian no ha dado muchas declaraciones sobre esto, en las pocas veces que lo ha hecho, siempre ha dicho que se preocupa por su hija y es muy feliz de ser padre. Incluso ha admitido querer que esté en su boda religiosa con Ángela.

