Nodal levanta sospechas: su Wrapped 2025 no incluye a Ángela Aguilar, pero sí otra mujer ¿Cazzu?

¡Ya salió el Spotify Wrapped 2025 y Christian Nodal no perdonó el chisme! El sonorense compartió su resumen musical del año en Instagram y, entre sus artistas favoritos, no apareció su esposa, Ángela Aguilar. Aunque él siempre ha defendido su talento, en su selección brillaron otros nombres y las redes ya enloquecieron con teorías.

¿Qué mostró el Spotify Wrapped 2025 de Christian Nodal y por qué encendió la polémica?

El Spotify Wrapped 2025 de Christian Nodal llegó con todo el sabor de fin de año y dejó tema para todos los fans del regional y el pop latino. A través de sus historias en Instagram, el cantante compartió su recuento personal con cinco álbumes que marcaron su año. Y aunque en entrevistas suele aplaudir el talento de Ángela Aguilar, su lista de favoritos de este ciclo no incluyó a su esposa, detalle que prendió las alertas de quienes siguen de cerca su relación y su carrera.

En lugar de Ángela, el Wrapped de Nodal destacó a San Senra ¡dos veces!, además de Duki, Carlos Ares y aunque muchos creían que Cazzu figuraba, la una mujer en su lista fue Nathy Peluso. Sin duda una paleta de gustos más diversa y que confirma que el sonorense se nutre de sonidos de pop alternativo, trap/urbano y fusión latina.

Mientras tanto, canciones del reciente álbum de Ángela Aguilar, “Nadie se va como llegó”, como “El equivocado”, “Corazón de piedra” y “No te culpo”, no aparecieron en el top personal de Nodal lo que hizo que las redes hicieran sus teorías ¿ya no es la favorita?

¿Qué es Spotify Wrapped 2025 y por qué Ángela Aguilar no aparece en la lista de Christian Nodal?

Spotify Wrapped es una función anual de Spotify que recopila y presenta a cada usuario un resumen personalizado de su actividad musical durante todo el año. Incluye:

Artistas más escuchados

Canciones favoritas

Minutos totales de escucha

Géneros predominantes

Incluso datos curiosos como tu “estado musical” y playlists especiales.

Cada diciembre, millones de usuarios comparten su Wrapped en redes sociales, convirtiéndolo en tendencia global. De hecho, “wrapped” es un reflejo de hábitos de escucha, no una evaluación de calidad, cariño o respaldo profesional. El algoritmo se alimenta de reproducciones, tiempo de escucha y constancia; sí Nodal estuvo explorando géneros y artistas distintos como:



San Senra

Duki

Carlos Ares y

Nathy Peluso, es natural que Ángela no se cuele en ese top.

También los artistas reciben sus propias estadísticas: número de oyentes, minutos reproducidos y países donde su música sonó.

¿Se desplomó Nodal en Spotify por sus polémicas? Las estadísticas que revelan la verdad detrás del Wrappe 2025

Además de su Wrapped personal, Christian Nodal compartió sus estadísticas de artista y ahí no hay debate: hay éxito rotundo. Según sus datos, su música fue escuchada por 61.9 millones de personas durante 71.5 millones de minutos en 184 países. Son números difíciles de superar, especialmente en un año donde, de acuerdo con su propio testimonio, no fue un camino sencillo por polémicas y situaciones legales.

Estos datos confirman que, pese a las opiniones divididas que su vida personal pueda generar, su proyecto musical sigue vigente y con una audiencia global.