Maryfer Centeno exhibe a Pati Chapoy por gestos de “desprecio” hacia Cazzu en plena polémica con Nodal

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, y ahora se sumó Maryfer Centeno, grafóloga conocida por analizar el lenguaje corporal de celebridades. La especialista señaló directamente a Pati Chapoy por la manera en que la conductora se refirió a la cantante argentina durante un segmento televisivo donde se habló de la supuesta demanda que Nodal interpuso en su contra.

Cazzu habla sobre el proceso por el que está pasando en medio de la disputa legal con Christian Nodal / Redes sociales / Canva

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre Pati Chapoy y sus gestos hacia Cazzu?

Maryfer Centeno compartió un video donde analizó las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Pati Chapoy al hablar de Cazzu. La grafóloga expresó que le llamó la atención la insistencia con la que, en su opinión profesional, la periodista suele referirse de forma negativa a la cantante argentina cuando se aborda cualquier tema relacionado con ella. Centeno cuestionó:

"¿Alguien sabe por qué le cae tan mal a Pati Chapoy Cazzu? Me parece extrañísimo… y más estos gestos de imposición, de no estar dispuesta a negociar o abrirse a otras ideas. Pedrito Sola está aburrido ya del tema”. Maryfer Centeno

La especialista enlistó tres puntos que, según su análisis, eran relevantes respecto a lo dicho en el programa:



La pensión alimenticia en México no genera impuestos.

La obligación alimentaria contempla más que alimentos, incluyendo vestido.

La pensión tiene que ser proporcional a los ingresos del padre.

Centeno afirmó que los gestos de Chapoy al hablar de Cazzu “parecen de desprecio” y señaló que, conforme a su lectura corporal, la conductora miraba con desdén cada vez que se mencionaba a la rapera.

¿Por qué mencionan a Cazzu y Pati Chapoy en medio de la demanda de Christian Nodal?

El nombre de Pati Chapoy surgió dentro de la conversación pública debido a que, en su programa, se abordó la supuesta demanda de Christian Nodal contra Cazzu. En ese contexto, la conductora expresó comentarios sobre la cantante que se viralizaron en redes sociales, lo que motivó la respuesta de Centeno.

El tema central continúa siendo el proceso legal entre Nodal y Cazzu, el cual se habría presentado ante tribunales familiares en Jalisco. La demanda se dio a conocer mediante distintos medios de espectáculos, donde se indicó que Nodal buscarí formalizar acuerdos sobre la pensión alimenticia y reforzar su derecho a la patria potestad de su hija.

De acuerdo con lo que se difundió, el cantante argumentó que ha cumplido con sus responsabilidades económicas, indicando que habría entregado más de 12 millones de pesos para la manutención de la menor. Además, denunció dificultades para obtener el pasaporte mexicano y la visa estadounidense de la niña, permisos necesarios para que la menor pueda viajar al lugar donde él reside.

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal de Cazzu y la tacha de “mentirosa” / Redes sociales, YT: Ventaneando y canva

¿Cómo avanza la demanda de Christian Nodal contra Cazzu y qué han declarado?

El caso legal entre Christian Nodal y Cazzu sigue en etapa de revisión judicial. La demanda civil presentada busca que un juez determine si los acuerdos previos, incluyendo los montos destinados a la manutención de la menor, son válidos y si deben modificarse para establecer un marco formal sobre las responsabilidades compartidas.

Según lo publicado por los medios, Nodal argumenta que la falta de permisos de viaje ha complicado su convivencia con la menor. El documento legal también señalaría que la entrega de la documentación de Inti habría sido condicionada por Cazzu. Este conflicto sobre los trámites de viaje ha sido uno de los puntos más señalados en la controversia.

Por su parte, declaraciones previas de la cantante argentina, hechas antes de que se interpusiera la demanda, aseguraban que la pensión que recibía “no lo consideraba justo”. Cazzu también había expresado su preocupación sobre los permisos de traslado para su hija, un tema que incluso inspiró en Argentina la llamada “Ley Cazzu”, relacionada con la regulación de viajes de menores.

El proceso continúa y será un juez quien determine las responsabilidades económicas y las condiciones de viaje, crianza y patria potestad de la menor.

