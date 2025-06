Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy; le lanza dardo tras escándalo por criticar a Cazzu: VIDEO

Hace unos días, Pati Chapoy se vio envuelta en controversia luego de sugerir que Cazzu no llenaría el Auditorio Nacional. Pese a los pronósticos poco favorables, la cantante no tardó en lograr sold out en los boletos disponibles en la preventa. Por ello, abrió una segunda fecha.

Esto bastó para que a Pati Chapoy le llovieran críticas en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de X (antes twitter), en la que se vio obligada a restringir los comentarios.

Carlos Cuevas reaccionó a la polémica y mandó un mensaje a Pati. ¿Qué dijo?

Pati Chapoy se vio obligada a cerrar su cuenta de X tras ola de hate de fanaticos de Cazzu / Redes sociales

¿Por qué cancelaron a Pati Chapoy en redes sociales?

Durante la emisión del 28 de mayo de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy dudó que Cazzu llenara el Auditorio Nacional, luego de anunciar su concierto cuando visitó México. La presentadora sugirió que la atención mediática que tiene por los escándalos con Nodal no eran suficientes para levantar su presentación en el recinto mencionado:

“No creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual y estoy equivocada. Que empiece a palenquear, hay que empezar a trabajar”, señaló Chapoy.

Los seguidores de Cazzu no tardaron en inundar las redes de Pati y de ‘Ventaneando’ expresando su descontento, hecho por el que la presentadora decidió restringir los comentarios en su cuenta de X y más tarde la cerró.

Pati Chapoy cierra su cuenta de X por hate / Captura de pantalla

¿Carlos Cuevas le sugiere a Pati Chapoy que se retire tras críticas contra Cazzu?

La polémica puso en boca de medio mundo a Pati Chapoy. Ahora el cantante Carlos Cuevas, con quien tiene un largo y tenso historial, se pronunció al respecto.

Durante un encuentro con la prensa, previo al homenaje a Marco Antonio Muñiz, a Carlos Cuevas le preguntaron si se encontraría con Pati Chapoy, pues ambos fueron invitados al evento. Aunque el intérprete de ‘Cerezo rosa’ respondió en principio que “no la topaba”, no tardó en estallar.

Carlos recordó brevemente el mal trago que pasó con la conductora de ‘Ventaneando’, pues declaró que él no tendría por qué evitarla, pues no hizo nada malo; “lo cortés no quita lo valiente; yo voy a decir buenos días, buenas noches a quien esté, como siempre”.

Sobre el escándalo que protagonizó la presentadora con Cazzu recientemente, Cuevas respondió con un ácido comentario: “Yo creo que cuando ya tienes más de 70 años ya debes de retirarte, si tienes 80, más todavía”, sentenció el cantante entre risas en referencia a Pati Chapoy, quien actualmente tiene 75 años.

¿Por qué Carlos Cuevas no quiere Pati Chapoy?

Durante el mismo encuentro con los medios, Carlos Cuevas no dudo en expresar su desprecio hacia Pati Chapoy, pues dejó ver que no ha olvidado lo sucedido en el pasado cuando le preguntaron si consideraba que ella le hizo daño: “Claro, no nada más a mí; a mi familia, a mis hijos, a mi esposa”.

Cabe recordar que hace tan sólo unos meses después del fallecimiento de Daniel Bisogno, Carlos comentó:

“A mí sí me hizo mucho daño Bisogno, me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy. Lo mandaba a decir cosas de mis padres, mi esposa y mis hijos, que estaban fuera de lugar”, en un encuentro con la prensa difundido por la periodista Berenice Ortiz.

De igual forma, el reconocido intérprete de boleros señaló que no tuvo derecho de réplica y señaló: “No me cae bien. No tengo a qué regresar y menos con esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”.