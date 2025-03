Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno: “Gente nefasta”

La polémica sigue rodeando a la memoria de Daniel Bisogno y de paso a Pati Chapoy, pues el reconocido cantante de boleros, Carlos Cuevas, rompió el silencio y no dudó en calificarlos como “gente nefasta”.

Según sus declaraciones, ambos conductores de ‘Ventaneando’ arruinaron su vida y su carrera al difundir información falsa sobre él y su familia.

Carlos Cuevas habló de los conductores de Ventaneando / Redes sociales

Carlos Cuevas acusa a Pati Chapoy y Daniel Bisogno de arruinar su familia

Durante una entrevista con distintos medios de comunicación, Carlos Cuevas recordó los ataques que sufrió por parte de Bisogno, supuestamente bajo órdenes de Chapoy. Explicó que el conductor de ‘Ventaneando’ difundió información perjudicial sobre su familia, afectando gravemente su imagen pública y su vida personal.

“Cada quien habla como le fue en la feria”, dijo sobre los ataques de Pedro Ferriz Hijar a Daniel Bisogno tras su muerte y agregó: “A mí sí me hizo mucho daño Bisogno, me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy. Lo mandaba a decir cosas de mis padres, mi esposa y mis hijos, que estaban fuera de lugar”, aseguró el intérprete.

Carlos Cuevas no se conmueve por la muerte de Daniel Bisogno

A pesar del fallecimiento de Daniel Bisogno, Carlos Cuevas dejó claro que no siente ninguna compasión. Aunque no quiso especular sobre el destino del presentador bajo los dichos de Pedro Ferriz Hijar, quien deseó que se encontrara con sus demonios en el infierno, el cantante destacó que ya no le afecta su partida.

“No sé si se fue al cielo o al infierno, ni me importa. Ya está muerto, ya se lo llevó Diosito o quién sabe”, expresó.

Además, lamentó que nunca tuvo derecho de réplica en ‘Ventaneando’, lo que considera una de las mayores injusticias del programa de Pati Chapoy. “El único coraje es que no me dieron derecho de réplica, porque iba a responder fuerte, iba a decir la verdad”, aseguró.

Daniel Bisogno ha recibido ataques tras su muerte / Archivo TVNotas

Carlos Cuevas admite que los de Ventaneando no le caen bien

Ante la posibilidad de ser invitado nuevamente al programa, el cantante dejó claro que no le interesa y reafirmó su falta de interés por Pati Chapoy y su equipo, a quienes considera carentes de credibilidad y con un historial de manipulación mediática.

“No me cae bien. No tengo a qué regresar y menos con esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”, sentenció.

