Mhoni Vidente predice otra tragedia en ‘Ventananeando’, tras muerte de Daniel Bisogno

El lamentable fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero no solo dejó un hueco en el corazón de sus seres queridos y sus fieles seguidores, también dejó una silla vacía en los foros de ‘Ventaneando’, donde Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, entre otros se mostraron muy afectados tras la pedida.

Aunque su familia y él tenían mucha fe en su recuperación, lamentablemente Daniel Bisogno perdió la vida el jueves a causa de una falla multiorgánica. Una persona cercana a la familia nos dijo que se encontraba en terapia intensiva, y no le funcionaban vías biliares, riñones y pulmones, además de que tenía infectada la sangre y recibía hemodiálisis.

¿Qué enfermedad tenía Daniel Bisogno?

Recordemos que al ‘Muñeco’ le diagnosticaron una falla hepática irreversible por cirrosis no alcohólica, por lo que en septiembre de 2024 fue sometido a un trasplante de hígado. Poco después, en noviembre de 2024, el día en que regresaría a ‘Ventaneando’, Daniel se sintió mal y tuvo que ir al hospital.

Posteriormente, se supo que una bacteria estaba atacando a su organismo debido al tratamiento de inmunosupresión al que se tenía que someter para que su cuerpo no rechazara el órgano trasplantado. A finales de enero, Bisogno tuvo una recaída por esta bacteria y regresó al hospital, pero no logró recuperarse.

Daniel Bisogno ¿qué pensaba de la muerte? / Archivo TVNotas

Mhoni Vidente predijo muerte: “Dos mujeres y un hombre”

Al parecer, Mhoni Vidente ya había predicho el deceso de Bisogno. En noviembre de 2024, durante su participación en el programa ‘Universo Unicable’, Mhoni Vidente aseguró: “Dos mujeres mayores y un hombre joven fallecerán pronto”.



El 17 de febrero de 2025 falleció Paquita la del barrio por un infarto a los 77 años,

‘Tongolele’ el 16 de febrero a los 93 años, quien padecía Alzheimer.

Daniel Bisogno el 20 de febrero, a los 51 años.

Paquita la del barrio, Tongolele, Daniel Bisogno / Redes sociales.

Mhoni Vidente predice trágica predicción de ‘Ventaneando’

Mhoni Vidente no dudó en advertir que una nueva situación lamentable podría ocurrir dentro del equipo de ‘Ventaneando’, señalando específicamente a una mujer vinculada al programa.

“Viene otra tragedia para el programa. Es una mujer, ahí en el programa, que trabaja o que trabajó en el programa, que viene saliendo la carta de la muerte y la carta del juicio. Tienen que cuidarse porque hay muchas energías oscuras detrás del programa de ‘Ventaneando’. Hay mucha gente que no los quiere. Mucha gente se alegró de que muriera Bisogno. No, señores, nadie merece algo así tan triste”. Mhoni Vidente

Sin dar nombres ni detalles específicos sobre la identidad de la persona que podría verse afectada, la astróloga insistió en la necesidad de tomar precauciones y alejar las malas energías que rodean al programa.

Mhoni lanza advertencia para Pati Chapoy y su equipo

Además de su predicción, Mhoni Vidente aconsejó a Pati Chapoy y al resto del equipo de producción realizar una limpieza energética en el estudio y en sus hogares para disipar la mala vibra que, según ella, ha estado presente desde hace tiempo.

“Sufrió tanto, desde hace dos años y medio está ese cuervo, esa luz oscura detrás de ‘Ventaneando’. Se recomienda mucha protección, deberían hacer una misa o ponerle agua bendita al estudio. Pati Chapoy es muy espiritual. Cree mucho en eso. Tiene que limpiar toda esa mala vibra, porque veo otra tragedia”, concluyó la vidente.

Alex B revela cómo le dio la noticia de la muerte de Daniel Bisogno a su padre

Alex B nos dijo que buscó que su padre no se enterara de la muerte de Daniel Bisogno por terceros o por algún medio y quería estar con él al darle la noticia, por lo que tras el fatal desenlace se apresuró a encontrarse con don Concho.

“Nos tuvimos que ir corriendo a la casa. Le marqué por teléfono, y yo en el coche (le dije): '¿Papá qué estás haciendo?... Mi papá nos conoce perfecto. Al final, yo traté de platicar de muchas cosas con él. Me preguntaba y me preguntaba por Daniel. Yo le cambiaba el tema hasta que el solito me dijo: '¿Daniel falleció?’ y le tuve que decir que sí".

En entrevista, Alex Bisogno contó en el El mitangrit como fueron los últimos día de Daniel Bisogno en el hospital y dio detalles de su salud y la triste despedida por su hermano.

