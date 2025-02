Daniel Bisogno se aferra a la vida pero su cuerpo colapsa: “Hay mucha fe. Él tiene muchas ganas de vivir”

En mayo de 2023, la salud de Daniel Bisogno empezó a mermar. Ingresó de emergencia a un hospital por unas varices esofágicas que se le reventaron y por problemas hepáticos. Además, Daniel ha presentado problemas de salud en los últimos meses, tras un trasplante de hígado.

Recordemos que el presentador fue diagnosticado con daño hepático irreversible, más conocido como cirrosis.

Hace unos días, se volvió a hablar de la situación física de Daniel. Se dijo que tenía una trombosis pulmonar y que su salud pendía de un hilo. Incluso su hermano Alejandro explicó que una bacteria está ocasionando que todo esté mal. Daniel se encuentra luchando contra todo esto.

¿Cómo se encuentra Daniel Bisogno actualmente?

Hablamos con una persona cercana a la familia. Nos dijo que está sumamente desgastada emocionalmente: “Todos los días están en el hospital. Quien más se queda es Alex. Él tiene que firmar los papeles sobre las intervenciones y los tratamientos. El papá de Daniel está muy triste. Le pide mucho a Dios que sane a su hijo. En verdad, cada día se complica la situación”.

“No pueden estar mucho tiempo con él. Está en terapia intensiva. Entran solo unos minutos y le hablan para que le eche ganas. Lamentablemente, tiene una falla multiorgánica. Es cuando más de 2 órganos están mal. Ahorita no funcionan su hígado, sus riñones y sus pulmones. Además, se le infectó la sangre. Eso también es delicado”.

“Hay mucha fe. Daniel ha estado así en otras ocasiones y va mejorando poco a poco. Él tiene ganas de vivir. Como lo dice su hermano, nunca ha dejado de luchar. Lo que vino a caer como balde de agua fría es el tema de la hemodiálisis. Al parecer ese tratamiento será permanente”.

¿Daniel Bisogno padeció trombosis pulmonar?

Sobre una supuesta trombosis pulmonar, aclara: “No ha pasado eso. Sí están afectados sus pulmones, pero los están ‘punzando’ para extraer el agua que está invadiendo. Lo hacen por medio de un catéter. Aquí lo importante es erradicar esta bacteria. Si sigue avanzando, esto podría acabar muy mal”.

“Tras la terrible pérdida de la mamá de Daniel, todos están más unidos que nunca. Hay una buena comunicación con Cristina, la mamá de la hija de Daniel. Estamos en oración. Si él no se ha dado por vencido, nosotros menos”.

“Tampoco se han separado del hospital algunos miembros de la producción del programa. Desde la productora Iyari González hasta compañeros como Mónica Castañeda”.

¿Cómo se siente Daniel Bisogno ante esta situación?

“Daniel está consciente de que todo esto se veía venir. Fue un riesgo del que ya le habían advertido antes de hacerse la cirugía. Él lo hizo por su hija. El único objetivo que tiene es mejorar su salud para abrazar y vivir más tiempo con su pequeña. Ella es el motor que ha necesitado desde el día uno”.

“Yo creo que, si no existiera su hija, él ya se hubiera rendido. No se imaginan las veces que ha estado al borde de la muerte. Las personas hablan y critican lo que no saben. Él es un hombre que ha luchado por vivir. Si en algún momento debía algo, ya lo pagó. Daniel no le tiene miedo a la muerte, pero no quiere dejar a su hija”.

“Su evolución ha sido lenta. A veces se pone muy bien y nos da la esperanza de que saldrá en los próximos días. En otras ocasiones las cosas se ponen muy complicadas. Daniel se deprime muchísimo. Solo Dios sabe por qué sucede todo esto”.

“Lo único que nos queda a nosotros, como familia y amigos, es seguir rezando. Tenemos miedo, pero estamos positivos”, concluyó.

