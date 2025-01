Pati Chapoy explota y revela detalles del estado de salud de Daniel Bisogno ¿Asistió al aniversario?

Daniel Bisogno estuvo envuelto rumores de que fue hospitalizado debido a su delicado estado de salud. Según ‘Kadri paparazzi’, el conductor de ‘Ventaneando’ fue ingresado al nosocomio porque tuvo algunos problemas con los riñones.

La situación encendió las alarmas en redes sociales, dado que no sería la primera vez que Daniel da de qué hablar por su estado de salud, el cual lo ha mantenido ausente del programa de espectáculos de Azteca uno.

Ahora, Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando’, habló acerca de la situación actual de Bisogno en medio del aniversario de su programa.

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Te puede interesar: Daniel Bisogno no regresará a Ventaneando, aseguran; ¿cuál es su estado de salud este 8 de diciembre?

¿Qué dijo Pati Chapoy del estado de salud de Daniel Bisogno?

En medio del aniversario 29 del programa ‘Ventaneando’, las especulaciones de que ‘el Muñe’ estuviera presente, pese a sus delicados problemas de salud, seguían latentes.

Por esta razón, usuarios en redes sociales criticaron a Chapoy por supuestamente “obligar” a Bisogno a asistir a dicho evento, aunque no estuviera en las mejores condiciones. No obstante, esto ya no podría ser posible por la hospitalización del conductor.

En esta ocasión, Pati Chapoy terminó con los rumores en torno a su compañero. Aseguró que Daniel tendrá que acudir en diversas ocasiones al hospital después de su trasplante de hígado, dado que sigue en tratamiento médico.

Pati Chapoy confiesa quiénes han sido sus peores entrevistas / Facebook: Ventaneando/ YouTube: Pinki Promise

No te pierdas: Daniel Bisogno es captado en restaurante: su estado de salud sigue generando preocupación

Aparentemente molesta, la periodista pidió que dejaran de circular rumores del estado de salud de Daniel Bisogno. No obstante, no habló acerca de la posibilidad de que estuviera presente en el aniversario de ‘Ventaneando’.

“Daniel recurrentemente tiene que regresar hospital a que le hagan estudios, a que le pongan antibióticos. Está en tratamiento, para que no inventen. Sí entra y sale, punto y se acabó”, dijo Pati, sin más detalle, en ‘Ventaneando’.

Al momento, Daniel Bisogno no se ha pronunciado con respecto a cómo se encuentra tras acudir al hospital por una revisión de rutina.

Así lo dijo Pati Chapoy:

Mira: Pati Chapoy manda mensaje a Daniela Romo tras estallar contra reportero de Ventaneando

Alex Bisogno habla del estado de salud de Daniel Bisogno

Alex B, hermano de ‘el Muñe’, dio a conocer más información con respecto a la supuesta hospitalización del famoso.

A través de un encuentro con Álex Kaffie, el exconductor de ‘Al extremo’ apuntó que Daniel no está hospitalizado.

“No está hospitalizado, no se está debatiendo entre la vida y la muerte”, dijo.

También explicó que, en algunas ocasiones, su hermano necesita recibir antibióticos o someterse a ciertos tratamientos bajo supervisión médica. Sin embargo, Alex B aseguró que no hay razón para preocuparse, ya que la salud de Daniel Bisogno está estable y todo se trata de procedimientos de rutina.