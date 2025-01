Hermano de Daniel Bisogno aclara el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’

Recientemente, circularon rumores sobre el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, quien al parecer fue visto nuevamente en un hospital debido a complicaciones con su salud. Sin embargo, su hermano, Alex B, salió al paso de los rumores para aclarar la situación y tranquilizar a los seguidores del querido ‘Muñe’.

¿Daniel Bisogno está nuevamente hospitalizado?

Según el canal de YouTube, ‘Kadri paparazzi’, Daniel Bisogno había sido ingresado al hospital debido a problemas con uno de sus riñones, alegando que el medicamento que está tomando como parte de su tratamiento postoperatorio estaría afectando ese órgano. Este reporte encendió las alarmas entre los seguidores del conductor, quienes se preocuparon de nuevo por él y más, ahora que Pedro Sola reveló que el conductor regresaría el 22 de enero a ‘Ventaneando’, lo que nuevamente pudo retrasarse si es que Daniel está delicado de salud.

No obstante, el hermano del conductor desmintió estos rumores en una entrevista con Alex Kaffie, aclarando que su hermano no está hospitalizado por un problema grave. “No está hospitalizado, no se está debatiendo entre la vida y la muerte”, aseguró haciendo hincapié en que la situación de Daniel no es tan dramática como se ha insinuado.

El estado de salud de Daniel Bisogno

El hermano del conductor explicó que debido al trasplante de hígado que Daniel Bisogno recibió en septiembre de 2024, es común que el presentador tenga que ingresar al hospital con regularidad para recibir tratamientos y hacerse estudios de control.

El exconductor de ‘Al extremo’ indicó que su hermano está en buen estado de salud, y que estas visitas médicas son parte de su proceso de recuperación.

“Daniel es una persona que constantemente va a estar entrando al hospital. No nos puede extrañar verlo cruzar la puerta, porque esto va para largo”, explicó.

Asimismo, detalló que, en ocasiones, su hermano debe recibir antibióticos o realizarse ciertos tratamientos que requieren supervisión médica, pero que no hay motivos para alarmarse, ya que son procedimientos rutinarios. “Hay veces que le dicen, ‘te vamos a poner un nuevo antibiótico’, pero son tres días de que le está pasando el antibiótico y tiene que ser supervisado, no porque se esté debatiendo (entre la vida y la muerte)”, dijo.

“Afortunadamente, Daniel (Bisogno) ya no está enfermo, porque cuando hay un trasplante de por medio, ahí queda la enfermedad; ya hay un hígado nuevo, hay un hígado sano. Daniel ya no está enfermo”, aclaró.

Alex B reiteró que el trasplante de hígado de Daniel va “perfecto”. Afortunadamente, el conductor se encuentra en un hospital de calidad con excelentes cuidados médicos.

Recordemos que Daniel Bisogno ha estado luchando por su salud durante el último año y medio, pero, según su hermano, la situación está bajo control y el presentador se encuentra en una fase de recuperación que va marchando bien.

En cuanto a su regreso a ‘Ventaneando’, Alex B indicó que los médicos le dirán a Daniel Bisogno una vez que esté muy cerca la fecha si es que puede ser partícipe del aniversario del programa en los próximos días o si en su defecto tendrá que hacerlo vía remota.

