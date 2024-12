Daniel Bisogno: Su estado de salud sigue delicado, según Ariel Miramontes

Daniel Bisogno, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, sigue atravesando un complejo proceso de recuperación luego de haberse sometido a un trasplante de hígado hace algunos meses.

A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de su familia, su estado de salud se ha visto comprometido por diversas complicaciones, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y compañeros del medio.

Daniel Bisogno: Complicaciones tras el trasplante de hígado

El trasplante de hígado al que fue sometido Daniel Bisogno marcó un punto crucial en su vida. Sin embargo, la recuperación ha sido complicada. En los últimos meses, el conductor de “Ventaneando” ha enfrentado problemas de salud como fiebre, crisis inmunológicas y bajos niveles de glucosa, condiciones que lo han llevado a realizar constantes visitas al hospital.

Según informó su hermano, Alex Bisogno, una infección bacteriana complicó su sistema inmunológico el pasado 4 de noviembre, lo que obligó a Daniel a regresar al hospital. A pesar de haber superado dicha infección, los médicos han recomendado que el conductor evite regresar a sus actividades laborales, ya que el clima frío podría debilitar aún más su sistema inmunológico.

Ariel Miramontes habla sobre la salud de Daniel Bisogno

Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, compartió con los medios información sobre el estado de salud de su amigo y compañero de trabajo durante el evento del encendido del árbol de Navidad de la obra Lagunilla mi barrio.

“Agradezco en estas fiestas que tenemos trabajo, que tenemos salud y que estamos juntos, los que podemos estar juntos. Desafortunadamente, algunos compañeros como Daniel Bisogno no pueden estar con nosotros”, declaró Miramontes.

Ariel también mencionó que ha intentado comunicarse con Daniel, pero hasta el momento no ha logrado tener contacto directo con él: “Desafortunadamente no, sí he intentado comunicarme con él, no contesta su teléfono. Yo creo que está delicado, pero con su familia sí más o menos nos han ido diciendo cómo ha estado”.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que la situación de Daniel Bisogno sigue siendo delicada y que su recuperación tomará tiempo.

La preocupación de la familia y los seguidores por la salud Daniel Bisogno

La familia de Daniel Bisogno ha sido una pieza fundamental en su proceso de recuperación. Su hermano, Alex Bisogno, ha sido uno de los principales portavoces sobre su estado de salud, enfatizando en diversas entrevistas que el conductor necesita cuidados debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunológico tras el trasplante de hígado.

“Daniel debe evitar cualquier situación que lo exponga a bacterias, ya que su sistema inmune es más propenso a complicaciones”, declaró Alex Bisogno.

Por otro lado, el canal de YouTube Kadri Paparazzi informó el pasado 12 de diciembre que Daniel habría sido ingresado nuevamente al hospital. Según esta fuente, el conductor evitó entrar por el área de urgencias, pero su estado físico se mostraba visiblemente deteriorado, lo que aumentó las preocupaciones entre sus seguidores.

El camino hacia la recuperación para Daniel Bisogno ha sido largo y complicado. Las complicaciones tras su trasplante de hígado, sumadas a infecciones y crisis inmunológicas, han requerido un cuidado extremo y un monitoreo constante por parte de los médicos.