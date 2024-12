Alex Bisogno, hermano de Daniel, en el ojo del huracán por la salud de su hermano: polémica en redes sociales

Daniel Bisogno, querido conductor de televisión, sigue generando preocupación por su estado de salud después de haberse sometido a un trasplante de hígado hace algunos meses.

Mientras el público y los medios de comunicación permanecen atentos a su recuperación, su hermano Alex Bisogno está en el ojo del huracán por supuestamente haber dado a conocer información médica del presentador a cierto canal de YouTube, lo que ha generado una fuerte polémica en redes sociales.

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Daniel Bisogno: Complicaciones de salud y una recuperación prolongada

Tras el trasplante de hígado, Daniel Bisogno ha enfrentado diversas complicaciones en su camino a la recuperación. Por lo anterior, se ha dado a conocer que ha tenido que hacer visitas al hospital debido a problemas como fiebre, crisis inmunológicas y niveles bajos de glucosa, según reportes médicos recientes.

El pasado 4 de noviembre, se esperaba que Bisogno retomara su lugar en el programa de espectáculos “Ventaneando” de TV Azteca, pero un malestar inesperado lo llevó nuevamente al hospital. Según informó su hermano Alex Bisogno, una infección bacteriana comprometió el sistema inmunológico del conductor, agravando su estado de salud y prolongando su tiempo fuera de las pantallas.

El periodista Alex Kaffie también señaló que Bisogno ha estado sometido a chequeos constantes, visitando el hospital una o dos veces por semana. Aunque logró superar la infección bacteriana, los médicos han recomendado evitar su regreso al trabajo debido a los riesgos que representa el clima frío, el cual podría debilitar aún más su sistema inmunológico.

El canal de YouTube “Kadri paparazzi” reportó el pasado 12 de diciembre que Daniel Bisogno habría sido ingresado nuevamente al hospital. Según esta fuente, el conductor supuestamente evitó entrar por el área de urgencias, y su estado físico estaría visiblemente deteriorado.

Estos informes han preocupado a sus seguidores, pues la recuperación del conductor ha requerido más tiempo por los retos que ha enfrentado para retomar su vida profesional.

Alex Bisogno en el ojo del huracán por supuestamente divulgar información sobre el estado de salud de su hermano, Daniel

En medio de la preocupación por la salud de Daniel, surgieron señalamientos en redes sociales contra su hermano, Alex Bisogno, también presentador en TV Azteca por supuestamente haber filtrado información sobre la delicada de salud de su hermano.

Según el canal de ‘Kadri paparazzi’, Alex se les acercó para darles a conocer información sobre el estado de salud de su hermano de manera directa, lo cual ha alborotado a las redes sociales.

La controversia comenzó cuando el canal “Kadri paparazzi” aseguró haber recibido detalles del parte médico de Daniel Bisogno directamente de Alex. En un video difundido en redes sociales, Kadri paparazzi declaró que Alex había contactado al canal para proporcionar información.

“Tú me hablaste, Alex, y dijiste que nos felicitabas. Tus palabras, Alex, no las mías. Me dijiste: ‘Lobo, te felicito. Con pocos fierros les estás dando una madr...za al programa Ventaneando’. Así lo dijiste. Y me propusiste: ‘Yo te voy a pasar cosas de Daniel’”, aseguró el canal en el video viral.

El video incluye un fragmento de una llamada telefónica en la que, según Kadri paparazzi, Alex Bisogno habría ofrecido información exclusiva sobre su hermano, previo a que recibiera el trasplante. Además, en la llamada también se puede escuchar a quien Kadri identifica como Alex diciendo: “No sé como funciona este show businnes”, por lo que muchos aseguraron que dio información antes de que ‘Ventaneando’ lo diera a conocer.

Estas declaraciones causaron indignación entre usuarios de redes sociales, quienes criticaron a Alex y se preguntan las razones para dar a conocer a ese canal la situación delicada de su hermano. Por otro lado, algunos internautas destacaron que Alex estaría informando sobre su hermano que a todos los seguidores tiene preocupados. A pesar de ello, la controversia sigue.

Sin embargo, Alex Bisogno se mantiene al pie del cañón junto a su hermano desde su delicado estado de salud.

