Daniel Bisogno no regresará a Ventaneando, aseguran; ¿cuál es su estado de salud este 8 de diciembre?

El regreso de Daniel Bisogno a ‘Ventaneando’ ha sido un anhelo de sus seguidores y hasta el propio conductor, quien según sus compañeros del programa de espectáculos, ha expresado en distintas ocasiones que su mejor medicina sería regresar al foro para trabajar.

Sin embrago, esto no ha sido posible debido al delicado estado de salud que lo ha llevado al hospital en varias ocasiones, una de ellas en plenas instalaciones de TV Azteca cuando se iba a presentar nuevamente en el programa.

Daniel Bisogno se ha sentido mal y no ha podido regresar a la TV / Facebook: Ventaneando

¿Cuándo regresará Daniel Bisogno a Ventaneando?

Tal parece que la reaparición de Bisogno en el programa comandado por Pati Chapoy no sucederá pronto, según informó el conductor de espectáculos, Alex Kaffie a través de su canal de YouTube.

Kaffie explicó que el presentador sigue siendo sometido a chequeos médicos frecuentes, acudiendo al hospital de una a dos veces por semana para asegurarse de que su recuperación esté progresando adecuadamente. “Está en constante monitoreo. Tiene que ir y venir (al hospital) para garantizar que todo esté en orden”, dijo.

El conductor ha reaparecido en redes sociales / Instagram

Estado de salud de Daniel Bisogno este 8 de diciembre

El conductor actualmente está fuera de peligro aunque en monitoreo constante, por lo que está sumamente enfocado en recuperarse del trasplante de hígado al que se sometió este año y que lo ha dejado fuera de las pantallas por varios meses.

Aunque los médicos consideran que el trasplante de hígado fue exitoso, Bisogno ha enfrentado complicaciones durante su proceso de adaptación al nuevo órgano. Entre los problemas más recientes, se destacó una crisis de salud originada por la presencia de una bacteria en su torrente sanguíneo, que lo obligó a ser hospitalizado.

Daniel Bisogno ha preocupado por su salud / Instagram

No obstante, Kaffie indicó que Bisogno ya no tiene la bacteria y que poco a poco se recupera para seguir dando alegría a su público. Otro factor importante que ha retrasado el regreso del presentador al programa es el riesgo que representa el clima frío para su salud. Kaffie señaló que las bajas temperaturas pueden afectar gravemente su sistema inmunológico, por lo que Daniel y su equipo médico han acordado que lo mejor es que no regrese a la televisión en lo que resta del año.

Aunque sus seguidores están ansiosos por verlo nuevamente en pantalla, entienden que la salud de Daniel Bisogno es primero y diariamente le envían mensajes de ánimo para una pronta recuperación y le piden que se cuide mucho.