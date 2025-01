Alex Bisogno rompe el silencio tras despido de ‘Al extremo': “No estaba listo”

A principios de 2025, se dio a conocer que el programa de TV Azteca ‘Al extremo’ fin de semana sufrió cambios significativos en su elenco. La salida de Alex Bisogno fue uno de los más sorprendentes, ya que se había consolidado como uno de los conductores favoritos del público.

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Alex, hermano del conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, comunicó a sus seguidores que después de tres años de formar parte del programa, su etapa como conductor había llegado a su fin. Agradeció profundamente todo el apoyo recibido a lo largo de este tiempo. Daniel Bisogno le envió un amoroso mensaje de apoyo por su salida de ‘Al extremo’.

Casi dos semanas después del inesperado anuncio, Alex Bisogno, en entrevista con la periodista Matilde Obregón, por fin se refirió a su salida de ‘Al extremo’. Durante la conversación, habló sobre su futuro profesional y las emociones que acompañaron esa transición.

Alex Bisogno habla por primera vez sobre su salida de ‘Al Extremo’

En su charla, Alex Bisogno rompió el silencio sobre su repentina salida de ‘Al extremo’, una noticia que desató una ola de especulaciones. El conductor expresó que no estaba preparado ni deseaba dejar el programa que, durante tres años, fue una de las piezas clave de su carrera.

Con una evidente carga emocional, Alex reveló que su salida no fue una decisión suya, sino de la producción. “Llevo 17 años en TV Azteca, haciendo todo tipo de trabajos, y la verdad es que la noticia de mi salida me conmovió mucho”, compartió.

“No estaba listo para dejar Al extremo’. Definitivamente no quería”, confesó Alex, quien recordó cómo, a lo largo de su trayectoria en el programa, se convirtió en una de las figuras más relevantes de la emisión.

“Me costó 13 años llegar a ser el conductor estelar de ‘Al extremo’. Trabajé en una infinidad de proyectos. Tuve que demostrar al triple para dejar claro que no estaba allí por ser hermano de nadie. Nadie me lo regaló". Alex Bisogno

Alex Bisogno revela cómo le dieron la noticia de su despido

A pesar de las dificultades personales que enfrentó, incluyendo la enfermedad de su hermano Daniel y el dolor por la muerte de su madre, Alex comentó que fue en los días previos al Año Nuevo cuando recibió la noticia que cambiaría su rumbo.

“A finales de año... me llamaron y me dijeron que no parecía estar tan contento... yo no estaba listo ni quería dejar ‘Al extremo’... 2024 fue el año en el que recibí las peores noticias que puede recibir alguien, cuando tienes a un familiar enfermo y te enfrentas a la posibilidad de perderlo”, explicó el conductor, recordando lo difícil que fue concentrarse mientras su hermano estaba en grave estado de salud.

Alex, visiblemente afectado, confesó que la noticia de su despido fue un golpe doloroso.

“Me duele mucho porque ‘Al extremo’ era un programa que tenía tatuado en el corazón. Obviamente, me deprimí muchísimo porque todo el año había sido complicado. Esta noticia fue como el tiro de gracia”, expresó, refiriéndose a los momentos difíciles que atravesó durante 2024.

De momento, Alex no ha confirmado próximos proyectos o participaciones, aunque hubo rumores de que Bisogno podría ir al programa de la competencia, ‘Hoy’.

