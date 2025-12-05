Melenie Carmona le responde a Pati Chapoy tras arremeter en su contra por distanciarse de Alicia Villarreal

Melenie Carmona dio mucho de qué hablar tras admitir que se había distanciado de su mamá, Alicia Villarreal. Esto, debido a los problemas legales que la cantante tiene con su exesposo, Cruz N, y su actual noviazgo con Cibad Hernández.

Su postura causó mucha polémica en redes sociales; algunos apoyaron a la joven, mientras que otros la criticaron. Entre sus detractores se encuentra Pati Chapoy, quien dio a entender que es una “malagradecida” durante la más reciente emisión de su programa ‘Ventaneando’.

“A ti Melenie te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale”, indicó.

Fiel a su estilo, Melenie no se quedó callada y le lanzó una contundente respuesta a la también periodista de espectáculos. Esto dijo la joven.

¿Por qué Melenie Carmona se distanció de su mamá, Alicia Villarreal?

El último año no ha sido nada fácil para Alicia Villarreal y su familia. La cantante denunció a Cruz N por violencia intrafamiliar. También finalizó su divorcio con este último tras más de 20 años de matrimonio.

Al poco tiempo de su separación legal, Villarreal dio a conocer que estaba en una relación con el influencer Cibad Hernández. Si bien la artista se dijo muy feliz, muchos se preguntaron la reacción de sus hijos.

Hace algunos días, los fans notaron que Melenie había dejado de seguir a su mamá en redes sociales. Esta última explicó que le pidió a su hija que lo hiciera. No obstante, hace algunas horas, la joven hizo una transmisión en vivo para TikTok en la que afirmaba que el divorcio entre Cruz y su mamá la afectó emocionalmente.

También admitió no estar de acuerdo con el nuevo romance de su mamá, pues considera que todo se dio muy rápido. La joven admitió que, por el momento, solo consideraba “familia” a su novio y hermanos.

“Es que me cae bien gordo que ya me ese ped.. de qué es que es tu mamá tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ped… al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido”, puntualizó.

Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué le respondió Melenie Carmona a Pati Chapoy tras criticarla en Ventaneando?

A través de redes sociales, Melenie Carmona reposteó el video en el que Pati Chapoy la critica por alejarse de su mamá, junto a un contundente mensaje en el que deja ver que siempre ha sido una chica independiente.

Sin dar muchos detalles, afirmó que Chapoy realmente “no sabe nada” de su situación familiar y la tachó de pertenecer a un “medio pagado”.

Melenie Carmona “Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni saben que showw, puro medio pagado”

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha respondido ante las palabras de Melenie. En tanto que el papá de la joven, Arturo Carmona, ya salió en defensa de su hija.

Melenie Carmona se defiende de Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el distanciamiento entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

Al igual que su hija, Arturo Carmona usó su Instagram para dar su postura ante el distanciamiento entre Alicia Villarreal y Melenie. El actor pidió que dejaran de atacar a la joven, señalando que nadie sabía realmente lo que estaba viviendo.

“NADIE ES NADIE DE OPINAR Y JUZGAR DE LO QUE NO SABEN NI UN POR CIENTO. Has callado mucho mi amor y la gente no tiene idea de nada, y hablan porque creen saber y porque tienen boca, que nada ni nadie robe tu paz, pues bajo los ojos de Dios nada está ni estará oculto”, expresó Arturo.

Aunque no respondió de forma directa, Melenie reposteó el mensaje de su papá, en aparente señal de agradecimiento por su solidaridad.

