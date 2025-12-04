Melenie Carmona destapa traición familiar y confiesa el dolor por el divorcio de Alicia Villarreal y Cruz “N”

Hace unos días, Melenie Carmona encendió las alarmas en redes sociales luego de que usuarios detectaron que había dejado de seguir a Alicia Villarreal, un movimiento que avivó las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Esto desato varias críticas y especulaciones pues desde que Alicia Villarreal denunció a Cruz “N” por agresión muchos internautas tomaron a mal que Melenie Carmona no diera declaraciones al respecto e incluso llegara a responder las felicitaciones de cumpleaños de su padrastro.

Cabe señalar que Arturo Carmona salió a defender a su hija con la prensa y aclaró que esta acción no tiene nada que ver con una falta de apoyo, sino una decisión pensada para protegerse emocionalmente: “No es más que una autoprotección”.

Melenie Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

Melenie confirma distanciamiento familiar ¿con Alicia Villarreal?

Fue la propia Melenie Carmona quien ofreció la explicación durante una transmisión en vivo, reveló que su silencio tenía razones personales y que este año tomó la decisión de cortar lazos con quienes considera que la traicionaron, aunque no reveló a quienes se refería.

“Que porque es la familia hay que perdonar cosas, y no. Este año decidí mandar a todos a chin... a su madre, porque mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda. Es algo que jamás se va a olvidar.”, dijo Melenie Carmona.

La hija de Alicia Villarreal aseguró que la gente desconoce muchas cosas que han pasado en su familia. “Me considero comprensiva y empática, y he entendido muchas situaciones que quizá algún día se enteren del porqué reacciono así a este tipo de cosas. Dirían: ‘La morra tiene razón’.”

Melenie Carmona revela que sufre por el divorcio de Alicia Villarreal y Cruz “N”

Melenie Carmona señaló que apoyar a su madre en el proceso contra Cruz “N” no está en duda, pero existen temas complicados que afectan su situación por la cual no toma postura, incluyendo la relación que tiene con sus hermanos.

“Entiendo el tema del divorcio, pero la verdad es que no solo sufre la pareja, también sufren los hijos. Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad; él prácticamente me crio y lo considero mi familia. Claro que mi papá no me faltó, estuvo ahí siempre, lo he dicho, pero con quien conviví 24/7 fue con Cruz”, dijo.

“Para mí es un tema difícil, no solo por la lealtad —porque me dicen: ‘es tu mamá y ese hombre no es nada tuyo’—, sino porque tengo hermanos de por medio y no pienso perderlos por nada del mundo.Mi relación más importante familiar ahora es con mis hermanos, para mí es muy importante su opinión, es todo”, finalizó.

