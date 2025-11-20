Alicia Villarreal rompe el silencio tras vinculación a proceso de Cruz N: “Me pudo haber sucedido otra cosa”

Alicia Villarreal reapareció para hablar del proceso legal del productor musical Cruz ‘N’, quien fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial. La cantante, visiblemente conmovida, se refirió a la etapa que atraviesa y explicó cómo ha vivido las últimas semanas luego de que el caso se hiciera público.

La audiencia, realizada en Monterrey, Nuevo León, derivó en la aplicación de medidas cautelares en favor de la intérprete, quien desde febrero había encendido alertas sobre su situación al realizar el gesto internacional de auxilio contra la violencia de género durante un concierto en Michoacán. Su caso generó una amplia conversación en redes sociales y llevó a muchos seguidores a preguntar qué ocurría con la artista y cuál era el estado legal del proceso.

Alicia Villarreal pidió ayuda con esta seña en concierto / Instagram

¿Qué pasó en la audiencia donde Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por violencia familiar?

La mañana del 19 de noviembre, un Juez de Control de Juicio Oral Penal de Nuevo León determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Cruz ‘N’ por el delito de violencia familiar en agravio de la cantante Alicia Villarreal. La denuncia presentada por la intérprete incluye señalamientos de violencia física, psicológica y económica, por lo que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres intervino para analizar el caso y recopilar pruebas.

Aunque la audiencia se esperaba de manera presencial en el Palacio de Justicia de Monterrey, finalmente se realizó vía Zoom con la participación de los representantes legales de ambas partes. La carpeta judicial 03178/2025 quedó formalmente abierta, y el juez otorgó dos meses de investigación complementaria para que el Ministerio Público reúna evidencia adicional relacionada con los hechos denunciados. Durante la diligencia, el juez revisó testimonios, dictámenes y documentos presentados por la parte denunciante, los cuales consideró suficientes para continuar con el proceso.

Los abogados de la cantante, Ulrich Richter y Agustín Liñán, confirmaron que la audiencia tuvo una duración aproximada de dos horas y que la resolución se dio conforme a los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de Nuevo León.

Durante este periodo, la Fiscalía seguirá recabando información relacionada con los hechos ocurridos en el domicilio de la artista ubicado en el sector Cumbres, donde, según la denuncia, se habrían registrado los episodios que motivaron la intervención de las autoridades. Mientras tanto, el expediente permanecerá en etapa de integración en espera del cierre del plazo otorgado para la investigación complementaria.

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal tras la resolución del juez del proceso de Cruz ‘N’?

Horas más tarde durante una conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México ese mismo 19 de noviembre, Alicia Villarreal expresó que se sentía con vida y agradecida. En repetidas ocasiones subrayó que la historia que hoy enfrenta no es algo que hubiera imaginado vivir y que tomó fuerza para continuar luego del gesto de auxilio que realizó en febrero.

La exintegrante de Límite aseguró que no era la primera vez que intentaba denunciar episodios de maltrato y que el proceso se volvió inevitable ante la reiteración de hechos. Explicó que la exposición pública, aunque difícil, la impulsó a seguir adelante con el procedimiento legal. También compartió que el proceso ha sido complejo para su familia, en especial para sus hijos, por lo que procura no involucrarlos en asuntos mediáticos relacionados con el caso.

“Gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa... Después de la seña, eso me ha impulsado más, porque ya había hecho otras denuncias y no podían seguir. Hoy lo que trato de hacer es avanzar con lo que empecé“ Alicia Villarreal

En su declaración, Villarreal mencionó que, según su relato, señales de violencia estuvieron presentes desde hace tiempo, pero que llegó a normalizarlas por miedo y vergüenza. Actualmente se encuentra en terapia y cuenta con apoyo emocional de su pareja. Además, dijo estar evaluando la posibilidad de tomar acciones legales adicionales en caso de que se hagan menciones o intromisiones sobre su vida privada sin autorización.

¡Llegará hasta las últimas consecuencias!



Alicia Villarreal asegura que ella, dos hermanos y hasta su manager han sido amenazados en medio del proceso legal que enfrenta con el padre de su hijo, Cruz Martínez.



🎥 Otto Rojas#AliciaVillareal #CruzMartínez pic.twitter.com/K64hjjRfj8 — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) November 20, 2025

¿Qué sigue para Alicia Villarreal y el proceso legal contra Cruz ‘N’?

Tras la vinculación a proceso de Cruz ‘N’, las medidas cautelares continuarán vigentes durante los dos meses de investigación complementaria. De detectarse un incumplimiento, podrían ampliarse las restricciones o incluso librarse una orden de aprehensión. La Fiscalía de Nuevo León dará seguimiento al caso con base en la evidencia presentada por la cantante y en los dictámenes periciales ya integrados.

Alicia Villarreal mencionó que, fuera del escenario, vivió momentos de inseguridad y vigilancia constante, pero que profesionalmente se mantiene activa.

“Mi único lugar donde yo estoy totalmente libre, donde soy la persona que soy, es el escenario” Alicia Villarreal

La artista señaló, durante la conferencia, que su objetivo es continuar con el proceso judicial hasta que se garantice justicia y respeto. Explicó que no busca ganar o perder, sino que se respeten los derechos de quienes denuncian violencia. Cuando fue cuestionada sobre lo que desea para su exesposo, quien anunció que presentará una contrademanda, la cantante respondió únicamente: “Mucha paz”.

La investigación seguirá su curso en las próximas semanas, mientras la intérprete continúa recibiendo acompañamiento legal y psicológico. El caso permanece en seguimiento por parte de las autoridades de Nuevo León, quienes determinarán los siguientes pasos conforme avancen las diligencias.

