Alicia Villarreal fue abandonada por sus hijos en Navidad; ¡Prefirieron estar con Cruz N!, aseguran

Alicia Villarreal vuelve a estar en la polémica. Tras los rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento con su novio, Cibad Hernández, por un tema económico, ahora se reporta que sus hijos la habrían dejado sola en Navidad, celebrando esta fecha importante con Cruz ‘N’.

Esto dio mucho de qué hablar, pues no solo pondría en duda la relación de la cantante con sus hijos, sino también la postura que tienen ante la denuncia que ella inició contra Cruz ‘N’ en 2025 por violencia doméstica.

¿Quiénes son los hijos de Alicia Villarreal y cuál es la relación que tienen con su madre?

Se sabe que Alicia Villarreal tiene tres hijos: Melenie Carmona, fruto de su relación con Arturo Carmona, y dos más que fueron concebidos durante su matrimonio con Cruz ‘N’.

Hasta antes de la denuncia y posterior divorcio de Cruz, la cantante siempre mostró tener una gran relación con sus vástagos, principalmente con Melenie. Madre e hija presumían su gran unión en redes sociales y hasta llegaron a colaborar juntas en el reality ‘Juego de voces’, estrenado en 2024.

Todo cambió a partir de los problemas con el productor musical. Melenie fue muy criticada en su momento por no pronunciarse a favor de su madre. En aquel entonces, Alicia salió en su defensa y sostuvo tener el apoyo de la joven. También resaltó que quería mantener a sus otros hijos al margen del asunto.

Hace algunos meses, la primogénita de la celebridad reveló que se había distanciado de su madre, pues no quería verse involucrada en polémicas. Además, contó que estaba en desacuerdo con el noviazgo que tiene con Cibad Hernández, principalmente porque se dio unas semanas después de que oficializara su divorcio con Cruz, a quien en muchas ocasiones ha dicho estimar mucho por haberla tratado como una hija más.

Cuando se le cuestionó a Villarreal sobre este tema, simplemente dijo que, si bien había problemas entre ellas, no estaban distanciadas como tal y hasta sostuvo que pasarían la Navidad juntas.

¿Los hijos de Alicia Villarreal apoyan a Cruz N y pasaron Navidad con él?

En la emisión más reciente de ‘Todo para la mujer’, la periodista Vicky López reportó que, presuntamente, Melenie y sus hermanos habían viajado a Nueva York con Cruz ‘N’ para celebrar Navidad y Año Nuevo.

“Yo supe que Melenie Carmona viajó con Cruz N a Nueva York. Viajaron toda la familia con los hermanos. Eso me hace dudar y cuestionarme qué está pasando en esta familia porque, mientras Alicia Villarreal le puso una demanda a Cruz N por violencia, su hija se va de vacaciones con él” Vicky López

Incluso aseguró tener pruebas de su información: “Se fue ella con los hermanos y se fueron de vacaciones. Está peleada con la mamá, ¿qué está pasando allí?”, resaltó.

Por otra parte, el periodista Jorge Carbajal contó que Cibad Hernández tampoco pudo pasar las fechas decembrinas con Alicia. Supuestamente, el influencer solo estuvo un rato y se fue, pues tenía compromisos con su familia.

Hasta el momento, Alicia Villarreal o Melenie Carmona no se han pronunciado ante este rumor. No obstante, muchos usuarios creen que, en caso de ser verdad, la joven sería una “mala hija”.

¿Cómo es la relación entre Cruz ‘N’ y Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

Cruz ‘N’ siempre demostró que, pese a no ser su hija biológica, consideraba a Melenie Carmona como parte de su familia. Incluso tras el divorcio con Alicia Villarreal, el productor ha dicho que la joven seguirá siendo parte de su vida.

Esto ha sido confirmado por Arturo Carmona, padre de Melenie, quien ha declarado sentirse agradecido de que Cruz tratara a la influencer como una hija más.

“Al final Cruz siempre fue una figura muy importante para mi hija, cosa que en su momento y hasta la fecha agradecí, por el hecho de que fue la cabeza de mi hija durante muchísimos años”, dijo.

