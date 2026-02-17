Reportan que Alicia Villarreal sufriría un embargo de propiedades: ¡La cantante enfrenta otro pleito legal!

La cantante Alicia Villarreal enfrenta una nueva polémica, luego de darse a conocer que presuntamente fue objeto de un embargo en medio del proceso legal que enfrenta con su exesposo Cruz ‘N’ por presunta violencia doméstica.

Alicia Villarreal y el embargo: esto explicó su defensa legal sobre el caso. / Facebook: Alicia Villarreal

¿Qué le pasó a Alicia Villarreal? Esto reportaron sobre un embargo

El abogado de Alicia Villarreal, Gerardo Rincón, confirmó que existen distintos procedimientos legales relacionados con embargos y explicó que actualmente se encuentra revisando la documentación correspondiente para validar la información. “Son varios procedimientos, hay amparos, hay mucho procedimiento ahí, son unas cuestiones de embargos en un domicilio que no era, es lo que estoy validando ahorita”, detalló durante una entrevista con medios.

El representante legal señaló que los embargos no son recientes, ya que existían desde antes, pero precisó que correspondían a otro inmueble que también es propiedad de la artista. Indicó que el oficio mostraba un número diferente al domicilio donde finalmente se llevó a cabo el procedimiento, por lo que se analiza si hubo un error en los datos asentados y explicó que por ahora no se puede establecer el valor de los inmuebles señalados, ya que aún no se han efectuado los avalúos necesarios para contar con esa información.

“No era el mismo que tenían en el oficio, es lo que estoy validando apenas. Es mucho y muy extenso, hay amparos”, dijo.

Conoce los detalles del embargo a Alicia Villarreal y lo que declaró su abogado sobre los domicilios y procesos legales. / Foto: Redes sociales

¿El embargo de Alicia Villarreal fue de “mala fe”?

El abogado de Alicia Villarreal, Gerardo Rincón, informó que actualmente se encuentra revisando a detalle el proceso relacionado con los embargos, con el objetivo de verificar que la actuación se haya realizado conforme a lo establecido en los documentos oficiales. Señaló que el análisis incluye la comparación de domicilios, oficios y actuaciones realizadas por las autoridades correspondientes.

“Vamos a pensar que fue algún error, vamos a revisarlo, pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por el actuario, va a proceder conforme a derecho”, expresó al referirse a los pasos que seguirán una vez concluida la revisión.

Con ello, indicó que el caso continúa en análisis y que cualquier determinación dependerá de los resultados que arroje la validación del procedimiento.

Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ enfrentan un proceso legal. / Especial

¿Quién es Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal es una cantante, compositora y actriz del género regional mexicano nacida el 31 de agosto de 1970 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Inició su carrera profesional en 1992 como vocalista e imagen de Grupo Límite, agrupación que alcanzó ventas superiores al millón de copias con su disco debut y que, durante su formación original, logró comercializar alrededor de siete millones de discos. Con el grupo obtuvo el Latin Grammy Award al Mejor Álbum Grupero en 2001 por Por encima de todo, y más tarde lo ganó como solista en 2004 por Cuando el corazón se cruza.

Con Límite se presentó en escenarios como el Auditorio Nacional y el Foro Sol en la Ciudad de México, además de recintos en Estados Unidos y otros países de América Latina y Europa. Tras seis años como vocalista, en 2001 decidió continuar su carrera como solista, incursionando en el género mariachi. Posteriormente lanzó diversas producciones en distintos estilos dentro del regional mexicano, logrando colocar más de veinte sencillos en el Top 10 del género. A lo largo de su trayectoria también ha recibido cuatro premios Billboard y ocho Premios Lo Nuestro, y ha reunido a miles de personas en presentaciones masivas.

En 2010, al cumplir 15 años de trayectoria, redujo sus apariciones públicas mientras continuaba con actividades profesionales. En 2013 reapareció en televisión como jurado de La academia kids en TV Azteca y en 2014 repitió participación. En 2022 formó parte del programa El retador como jurado; a finales de 2023 lanzó el sencillo Ojo por ojo, que alcanzó el número uno en ventas, y en 2024 participó junto a su hija en Juego de voces.

