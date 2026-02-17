¿Bellakath será parte de La casa de los famosos México 2026? Lanza fuerte revelación

La cantante Bellakath expresó si hay la posibilidad de integrarse a la nueva temporada de La casa de los famosos México en 2026. En declaraciones recientes, la intérprete habló sobre si formaría parte del reality y dejó clara su intención de sumarse al proyecto, que año con año reúne a diversas figuras del espectáculo en un formato de convivencia permanente ante las cámaras.

¡Quiere entrar! Bellakath se apunta para La casa de los famosos México 2026. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes están confirmados para La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento no hay participantes confirmados para la cuarta temporada de La casa de los famosos México en 2026. Aunque en redes sociales comenzaron a circular distintos nombres, la producción no ha dado a conocer la lista oficial de habitantes que integrarán la próxima edición del programa.

Uno de los nombres que más sonó fue el de doña Lety Guajardo, madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada del reality show. Sin embargo, Poncho afirmó que solicitó 300 mil pesos para que su mamá pudiera entrar al programa, propuesta que, según explicó, no fue aceptada por la producción.

Al respecto, la respuesta de doña Lety Guajardo detalló a través de sus redes sociales oficiales: “Yo no tengo ninguna invitación, no sé de donde Poncho sacó eso, si es polémica o que”.

Bellakath aseguró que aceptaría entrar a La casa de los famosos México 2026 y habló de cómo la verían dentro del reality show. / Foto: Redes sociales

Bellakath se apunta para La casa de los famosos México 2026

La cantante Bellakath dio a conocer que le gustaría formar parte de la edición 2026 de La casa de los famosos México. En declaraciones recientes, habló abiertamente sobre la posibilidad de ingresar al reality y convivir bajo el formato de encierro que caracteriza al programa.

La intérprete aseguró que sí aceptaría el reto de entrar a la casa, consciente de que su personalidad quedaría expuesta ante el público. “Sí, sí me animaría. Solamente Dios me puede funar”, expresó en entrevista con medios al referirse a lo que implicaría mostrarse sin filtros frente a las cámaras.

También compartió cómo cree que sería su dinámica dentro del programa. “Sería raro, la gente me conocería tal cual soy, voy a llegar y van a decir ‘Esa es la más aislada’ porque a mí me gusta estar sola, concentrándome, creo que así trabajo mejor”, comentó sobre su forma de convivir.

Finalmente, dejó claro que, aunque suele disfrutar de sus espacios individuales, estaría dispuesta a interactuar con los demás participantes. “Pero sí iría a platicar”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de sumarse a la próxima temporada.

Bellakath rompe el silencio y dice que entraría a La casa de los famosos México 2026. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Bellakath?

Bellakath, nombre artístico de Hilda Katherinne Huerta Díaz, nació el 5 de octubre de 1997 en Ciudad de México. Creció en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, y cursó sus estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. En noviembre de 2021 obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se especializó en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. En 2018 participó en el programa Enamorándonos.

En 2020 inició su carrera musical bajo el nombre de Bellakath con el lanzamiento de “Melocotón”, seguido de sencillos como “La gata de la Agrícola Oriental” y “Lluvia de micheladas”. En 2021 publicó su primer EP titulado 911. Su canción “Gatita”, lanzada en 2022, se viralizó en plataformas digitales y alcanzó el primer lugar en México, además de ingresar a la lista Hot Latin Songs en Estados Unidos. Posteriormente firmó con Warner Music México y lanzó colaboraciones como “Reggaeton Champagne” junto a Dani Flow.

En 2023 presentó su álbum debut Kittyponeo y se integró al cartel del Coca-Cola Flow Fest. En 2024 lanzó los discos Sata 42 y La Reina del Reggaetón Mexicano: tomo I: la Chica de las Poesías, este último con colaboraciones nacionales e internacionales. Ese mismo año recibió reconocimientos de la Sociedad de Autores y Compositores de México por las canciones “Gatita” y “Reggaetón Champagne”.

