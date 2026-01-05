Bellakath denuncia malos tratos de una azafata en un vuelo a París, ¿discriminada y multada?

Bellakath vuelve a estar en el ojo del huracán. A unas cuantas semanas de su controversia por una serie de declaraciones que muchos consideraron como “homofóbicas”, la intérprete de ‘Gatita’ ahora da de qué hablar al denunciar el presunto maltrato que habría sufrido durante un vuelo a París, ¿la cantante sufrió discriminación?

¿Qué pasó con Bellakath en su vuelo a París?

A través de redes sociales, Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, contó que el problema comenzó después de que dos pasajeras se quejaran del volumen con el que estaba viendo videos en su celular.

Según su versión, la azafata fue sumamente grosera al momento de pedirle que se colocara los audífonos, incluso cuando le intentó explicar que no contaba con ellos. La cantante consideró que la asistente de vuelo no fue profesional y hasta pidió que la corrieran.

“Me emperra que me toquen y me dice en inglés que si podía ponerme audífonos, pero me em… la forma en que me lo dijo la perr*, y dije: ‘No, I don’t have’. Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo: ‘sí, bájale’. Si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, pi… estúpida na..*, que Transavia te corra, por pe…, estúpida y discriminatoria” Bellakath

Si bien no especificó si confrontó a la azafata, todo parece indicar que sí, pues sostuvo que es una persona que “no se deja” de nadie y lamentó que mucha gente siguiera sin soportar a alguien de carácter fuerte.

“Que encuentres mi perfil y sepas que soy la Bellakath, hija de tu pu.. madre, pe… aeromoza, estúpida na…”, añadió.

¿Bellakah fue multada por el altercado en su vuelo a París?

Bellakath mencionó que, en un momento, la aeromoza habló por teléfono con el capitán, por lo que llegó a pensar que la bajarían del avión o la multarían. Afortunadamente, esto no fue así y la situación solo quedó en una amarga experiencia.

“A lo mejor piensan que me pasa todo o que siempre estoy peleando, pero a México y al mundo le arde ver a una cab… que no se deja como yo. En este viaje, como que alguien me alza la voz, yo más, no me voy a dejar de nadie. Siento que en otros países, cuando no entiendes algunas cosas en inglés u otro idioma, como que te quieren gritar y yo soy una perrita que no se deja, neta”, sentenció.

La anécdota causó muchos comentarios divididos. Si bien algunos la apoyaron y aseguraron que la cantante fue “víctima” de discriminación, otros creen que se comportó como una “diva grosera”.

¿Quién es Bellakath y por qué la acusan de “homofóbica”?

Bellakath es una cantante de reguetón que se hizo famosa por éxitos como ‘Gatita’, ‘Reggaeton champagne’ y ‘Vaquero’. Es una de las artistas urbanas más influyentes de los últimos años en México.

A finales de noviembre de 2025, estuvo en polémica por un comentario que hizo en contra de un hater y que muchos consideraron como “homofóbico”. Y es que la celebridad dijo: “Jota sidosa, ojalá no pidas respeto”.

En respuesta a los señalamientos de presunta “homofobia y serofobia”, la artista sostuvo que solo se defendió de una persona que se “escuda” de pertenecer a la comunidad LGBT+ para insultar.

“Las mujeres y los gays somos grupos igual de vulnerables, pero cuando un gay ataca a una mujer, no pasa nada porque es gay, pero cuando una mujer ataca a un gay, es homofóbica, serofóbica, clasista, racista, etc, etc. Justo por eso seguimos mal como sociedad, no justifico ninguna de mis palabras hacia esa persona, pero tristemente al bulleador, hay que bullearlo para ponerlo en la misma situación”, indicó.

