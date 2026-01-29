Montserrat Oliver alza la voz tras sufrir discriminación en Estados Unidos: “Me hicieron ese racismo”

Pocos imaginarían que Montserrat Oliver haya sido víctima de discriminación. Sin embargo, la reconocida conductora sorprendió al revelar que vivió un lamentable episodio en Estados Unidos, donde —según relató— su nacionalidad mexicana le habría jugado en contra.

La conductora habló recientemente a ‘Venga la alegría’ de la situación que muchos mexicanos viven en Estados Unidos, donde por el simple hecho de ser mexicanos son mal vistos por los gringos, experiencia que ya vivió en su intento por comprar un caballo.

Montserrat Oliver confiesa que sufrió discriminación. / IG: @montserrat33

¿Qué dio Montserrat Oliver sobre la discriminación que sufrió en Estados Unidos?

Montserrat Oliver compartió ante las cámaras de “Venga la alegría” un incómodo episodio de discriminación que vivió recientemente en Estados Unidos. La modelo y conductora contó que los hechos ocurrieron cuando intentó comprar un caballo, una experiencia que terminó dejándole un mal sabor de boca.

Montserrat que es una amante de los caballos, aseguró que había agendado una cita con la dueña original del equino para cerrar el trato. Sin embargo, la reunión fue cancelada de último momento y sin ninguna explicación. Esta situación despertó sospechas en Oliver, quien no descartó que el rechazo estuviera relacionado con un acto de racismo. “Me hicieron ese racismo, Dios mío”, comentó.

Lejos de rendirse, la conductora buscó una alternativa para concretar la compra. Fue entonces cuando recurrió al esposo de una amiga, quien finalmente adquirió el caballo a su nombre. “Lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’ y ya lo tengo”, explicó con franqueza.

Aunque no ofreció más detalles sobre el animal, Montserrat confesó que la actitud de la vendedora la llevó a cuestionarse las verdaderas razones detrás de la cancelación. “No sé si me vio muy nerd, en cuestión de caballos, que no sé mucho. No sé si a lo mejor dijo: ‘No, pues es mexicana, no se lo vendo’. No sé qué pasó por la cabeza de esa gringa, pero el caballo ya lo tengo yo”, declaró.

Pese a lo ocurrido, Oliver aseguró que decidió no confrontar a la mujer por su actitud. “Con la situación como está, mejor me quedo calladita”, concluyó

La conductora perdió a un ser querido. / Instagram: @montserrat33

Montserrat Oliver revela otro momento de discriminación que vivió su hermana

Montserrat Oliver aseguró que tristemente mucha gente en Estados Unidos tiene actitudes discriminatorias con los mexicanos, al grado que su hermana, quién cruzó la frontera, vivió un fuerte episodio con un gringo que le hizo la señal de tirarle solo por ver que las placas de su coche eran de Monterrey.

“El otro día mi hermana, que venía de Monterrey, tiene pasaporte, tiene visa, traía placas de México, de Monterrey, andaba en el coche y le hicieron así (disparo). Entonces, sí ha provocado esta situación. Está muy mal porque sí ha provocado racismo”, finalizó.

Por otro lado la conductora se encuentra contenta con el regreso de Yolanda Andrade a “Montse & Joe”, quien por cierto emocionó a sus seguidores al mostrarse ligeramente recuperada en medio de su lucha por la Esclerosis lateral amiotrófica.

Montserrat Oliver estado de salud / IG: @montserrat33

¿Quién es Montserrat Oliver?

Montserrat Oliver es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, con una carrera que abarca más de 40 años como modelo, empresaria, actriz, productora y conductora.

Nacida el 13 de abril de 1966 en Monterrey, Nuevo León, Oliver comenzó su trayectoria a los 16 años, participando en portadas de revistas y campañas publicitarias.

A lo largo de su carrera, se ha destacado como conductora en Televisa Deportes, cubriendo eventos de gran relevancia como los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y varios Mundiales de fútbol.

También ha sido conductora de “Reto 4 elementos en 2018" y actualmente de “Montse & Joe”

En actuación, ha participado en telenovelas como “La madrastra”, “Sin pecado concebido"y “Ramona”, y ha producido proyectos como “Las hijas de la madre tierra”.

Además, dirige negocios de moda, lentes y producción, y ha sido imagen de marcas internacionales. Desde 2020 está casada con la fotógrafa eslovaca Yaya Kosikova.

