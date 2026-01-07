Productora del programa de Montse & Joe aclara qué pasará con Yolanda Andrade tras su ausencia ¿Despido?

La ausencia de Yolanda Andrade en el programa Montse & Joe ha generado dudas entre la audiencia de Unicable, especialmente luego de que la conductora compartiera mensajes emotivos durante las fiestas decembrinas. La situación provocó preguntas sobre su estado de salud y sobre cómo se ha reorganizado el equipo del programa ante su falta en el foro.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué dijo la productora de Montse & Joe sobre la ausencia de Yolanda Andrade?

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Raquel Rocha fue cuestionada directamente sobre la situación de Yolanda Andrade y su continuidad en Montse & Joe. La productora explicó que la conductora se encuentra en un proceso de recuperación y que su estado de salud ha mostrado avances.

Rocha señaló que Yolanda Andrade ha manifestado inquietud por volver al foro y retomar sus actividades laborales. Sin embargo, dejó claro que, por ahora, el enfoque principal es su bienestar.

La productora enfatizó que desde la producción se le ha pedido a Yolanda que no se preocupe por el programa, ya que el equipo ha buscado mantener la estabilidad del espacio televisivo mientras ella se recupera. Según Rocha, no hay presión para que la conductora regrese antes de sentirse en condiciones óptimas.

“Evidentemente, laboral le preocupa el ya poder estar en el foro a full, pero, pues más que nada, lo que ella quiere es ahorita su salud, ¿no? Y lo que le hemos hecho mucho hincapié, que no se preocupe por eso, hay prioridades” Raquel Rocha

Yolanda Andrade rompe en llanto en Montse y Joe, habla por primera vez de su enfermedad. “Depresión absoluta” / YT: Unicable, redes sociales y canva

¿Quién ocuparía el lugar de Yolanda Andrade en el programa en Montse & Joe?

Una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores del programa es si Yolanda Andrade ya cuenta con un reemplazo oficial. Al respecto, Raquel Rocha aclaró que no existe una conductora base que haya sido designada de manera permanente durante esta etapa.

La productora explicó que Roxana Castellanos ha tenido una participación constante en los programas recientes y ha asumido un papel relevante en la dinámica del show. Sin embargo, precisó que esto no debe interpretarse como un reemplazo definitivo de Yolanda Andrade.

Rocha detalló que Roxana Castellanos ha estado “al pie del cañón” y forma parte del equipo que mantiene el ritmo del programa. Incluso comentó que dentro del mismo espacio se ha hecho referencia a esta colaboración como un apoyo temporal, sin que ello implique cambios formales en el elenco original.

De esta manera, Montse & Joe continúa al aire con ajustes internos, pero sin anunciar modificaciones permanentes en su conducción.

Revelan triste información de Yolanda Andrade en medio de su encierro. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade y cuándo podría regresar a Montse & Joe?

La salud de Yolanda Andrade ha sido un tema recurrente entre el público, especialmente después de que la conductora compartiera mensajes personales en redes sociales. En semanas recientes, Andrade confirmó que atraviesa un proceso de recuperación tras haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.

A pesar del diagnóstico, Yolanda Andrade ha mantenido comunicación con sus seguidores a través de sus plataformas digitales, donde ha expresado agradecimiento por el apoyo recibido y ha manifestado su deseo de volver a trabajar cuando su condición lo permita.

Raquel Rocha explicó que la producción respeta completamente los tiempos de la conductora y que no existe una fecha definida para su regreso al programa. Mientras tanto, el equipo se mantiene atento y dispuesto a recibirla en el momento en que ella se sienta lista para reincorporarse.

