Yolanda Andrade arremente vs. padrino de AA de Julián Figueroa y denuncia traición: “Siento coraje”

Mucho se ha dicho sobre el fallecido Julián Figueroa en las últimas semanas, principalmente con lo que respecta a sus problemas de adicción. Además de los testimonios que han dado Maribel Guardia, el esposo de esta, Marco Chacón, e Imelda Tuñón, Germán Márquez, quien fuera padrino del cantante en Alcohólicos Anónimos (AA), también ha dado detalles sobre esta situación.

En medio de todo esto, Yolanda Andrade, quien también padeció alcoholismo y acudió a AA, estalla contra los padrinos que exponen la vida privada de quienes ayudan. Esto fue lo que dijo.

Yolanda Andrade

¿Qué dijo Germán Márquez, padrino de Julián Figueroa en AA?

En diversas entrevistas, Germán Márquez, padrino de Julián Figueroa en Alcohólicos Anónimos (AA), no solo habló del tratamiento del cantante, sino también de la presunta violencia que vivía a lado de Imelda Tuñón. Según Márquez, le recomendó a su apadrinado grabar todas sus interacciones con su esposa.

“La batalla era fuerte, intensa, la contaminación en una relación desafortunadamente desencadena malestar anímico. La relación estaba contaminada”, expresó.

También negó que Julián fuera violento con Imelda, como ella lo ha asegurado en muchas ocasiones, y señaló que, durante sus últimos meses de vida, se mostró muy dispuesto a recuperarse de sus adicciones, a pesar de que la supuesta dinámica tóxica que vivía con Tuñón se lo dificultara.

“El objetivo de un servidor, un padrino, es acompañarlo en estos procesos complicados. (La ayuda) Se fortalece cuando tu familia va en el mismo canal. Tú te podrías apadrinar, pero llegas a casa y ves que se están echando unas copas en tu recámara. Por mucha buena voluntad que tuviera Julián, no era él; la enfermedad opera. Estábamos trabajando con el enemigo al lado”, resaltó.

Incluso sugirió que, supuestamente, Tuñón también tenía problemas con el alcohol, pero que ella nunca quiso pedir ayuda. De acuerdo con su versión, la joven siempre decía que “el enfermo” era Julián.

Maribel Guardia, Ime Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre los padrinos de AA?

A través de un video para redes sociales, Yolanda Andrade se dijo muy molesta con todos los padrinos de AA que exhiben las intimidades de sus pacientes. Indicó que ya ha pasado por algo similar y considera que es una “traición”, resaltando que la privacidad forma parte del código de la institución.

“Me da mucho coraje y que salgan en la tele a hablar y decir: ‘Mi ahijado era esto, mi ahijado era lo otro o mi ahijada’, o: '¿qué crees? Mi ahijada es Yolanda... y la ma…. Y cuentan tu vida de más porque le echan crema a los tacos”, expresó.

Si bien no dijo nombres, muchos creen que Yolanda habló de este tema a raíz de todo lo que se ha dicho sobre Julián Figueroa. Y es que recordemos que la conductora se ha solidarizado con Maribel Guardia, madre del cantante, en la polémica que sostiene con Imelda Tuñón.

¿Yolanda Andrade fue “traicionada” por su padrino de AA?

Yolanda Andrade también aprovechó para mandarle un mensaje a su padrino de AA. Si bien no mencionó nombre, reafirmó sentirse muy decepcionada y lo acusó de ventilar su historia a cambio de dinero.

“Espero que tu traición te haya servido de algo, porque tu amistad, la que creí que tenía, a mí sí me sirvió y la valoré. A ti quizás te va a llegar un chequecito que ni siquiera te va a saber a nada. Jamás te vuelvo a contestar el teléfono aunque me ruegues, madrina” Yolanda Andrade

Y finalizó diciendo: “Como no tienes vida puedes contársela a tus amigas, pero en fin, no importa. No importa, mi reina. No hay rencor. Los padrinos no traicionan”.

