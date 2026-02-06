Maribel Guardia responde a audio de Imelda Tuñón sobre el presunto abuso de José Manuel Figueroa a Julián

Luego de que se filtrara una llamada en la que Imelda Tuñón asegura que José Manuel Figueroa presuntamente habría abusado de Julián Figueroa cuando este era niño. Maribel Guardia decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado, en el que pidió respeto para la memoria de su hijo Julián Figueroa y solicitó no involucrar a terceros sin pruebas.

La actriz y cantante se mostró visiblemente afectada por la situación y aseguró que los constantes rumores y acusaciones han sido dolorosos para todos los involucrados. En su mensaje, dejó claro que no desea que el nombre de Julián sea utilizado en controversias, pues él ya no está para defenderse.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre si José Manuel Figueroa presuntamente abusó de Julián Figueroa?

A través del comunicado en sus redes sociales, Maribel Guardia, mamá de Julián Figueroa, dijo lo siguiente sobre las acusaciones en contra de José Manuel Figueroa:

“Pido que se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. Pido que no involucren a terceros (José Manuel Figueroa) con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio” Maribel Guardia

Maribel también pidió que cesen las especulaciones sobre supuestas autoridades o procesos legales, asegurando que se han mencionado instancias que ni siquiera conocen.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su nieto y el escándalo mediático?

Uno de los puntos que más destacó en su comunicado fue la protección del menor, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La costarricense fue enfática al pedir que el niño crezca lejos del escándalo mediático.

“Pido de manera prioritaria que se cuide al niño, que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos”, escribió.

Además, defendió a Imelda Tuñón, madre del pequeño, y aclaró que no celebra los ataques en su contra.

José Manuel Figueroa responde a las acusaciones de presunto abuso a Julián Figueroa / Redes sociales

“Se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para nada de los ataques contra mi exnuera”, afirmó.

Finalmente, Maribel quiso poner fin a rumores sobre una posible disputa por la custodia y fue contundente:

“No es mi intención quedarme con mi nieto, pero sí protegerlo. Continúo dispuesta a solventar sus necesidades y a lograr un acuerdo en su interés superior”, agregó.

Así lo dijo Maribel Guardia: