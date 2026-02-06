¿Maribel Guardia le quitará su nieto a Imelda Tuñón por “inestable”? Dice: “Protegerlo sigue siendo mi postura”

Tras la serie de polémicas declaraciones que ha dado Imelda Tuñón en los últimos días, Maribel Guardia se pronuncia y, entre otras cosas, habla de su deseo de quedarse con la custodia de su nieto, como ha resaltado Imelda en diversas ocasiones.

Y es que, en su momento, Tuñón sostuvo que la mamá del fallecido Julián Figueroa, presuntamente, insiste en quitarle al menor. Aunque no dio muchos detalles, aseguró que, “legalmente sí la sigue buscando”.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzó a inicios de 2025. En ese entonces, la actriz comenzó un proceso legal en contra de su exnuera, argumentando que no era apta para cuidar de su nieto. Esto, debido a que, presuntamente, tenía problemas de adicción.

En aquella ocasión, la actriz dijo que no deseaba la custodia del menor y solo quería que Imelda se sometiera a rehabilitación para que pudiera atenderlo “cómo es debido”. Tras la querella, el pequeño quedó al cuidado de su abuela. Imelda pudo recuperarlo después de poco más de un mes.

A raíz de esto, se desató una guerra de dimes y diretes entre las dos. Las cosas escalaron a tal punto que se terminó involucrando a Marco Chacón, esposo de Maribel, a quien no solo señaló de presuntamente serle infiel a la actriz, sino de también haber manipulado el testamento de Julián a su conveniencia.

Justo cuando se creía que las cosas se habían tranquilizado, el escándalo regresó hace unas semanas. Se ha puesto en tela de juicio la relación que Ime tenía con Julián, así como también volvió a ser tema de conversación la muerte de este último.

Asimismo, se filtraron videos en el que se ve la aparente dinámica tóxica entre Tuñón y Figueroa. De igual forma, han surgido testimonios que acusan a Ime de, presuntamente, haber sido violenta con su exesposo y hasta con su propio hijo. El último señalamiento que se hizo fue que, presuntamente, José Manuel Figueroa abusó de su hermano Julián; algo que ya ha sido negado por el cantante y la propia Maribel.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Imelda Tuñón perderá a su hijo por Maribel Guardia?

Hace unos momentos, Maribel Guardia lanzó un comunicado en el que pide un alto a todo lo que se está diciendo de Julián Figueroa y habla sobre lo que desea hacer con su nieto.

En primer lugar, reiteró que el proceso legal que interpuso en su momento contra Imelda Tuñón fue para salvaguardar la seguridad del menor. Destacó que su prioridad seguía siendo el bienestar del menor, pues considera que su mamá no está en una posición muy “estable”.

“Cuando alguien no está del todo bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto, sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa… Pido también de manera prioritaria SE CUIDE AL NIÑO que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos. Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto” Maribel Guardia

Finalizó diciendo que, si bien su deseo es que su nieto esté bien, no busca “su custodia”. Reiteró que le gustaría llegar a un acuerdo con Imelda para ayudarla en lo que necesite.

“Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: ‘NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO’, pero si protegerlo. Acá continuo, si necesitan de mi ayuda para solventar las necesidades de mi amado nieto, sigo dispuesta como vengo señalando desde hace meses, que logremos un acuerdo en interés del niño”, finalizó.

¿Imelda Tuñón podría perder la custodia de su hijo?

Luego de que se viralizara un video en el que se ve a Imelda Tuñón pegándose en la cabeza contra el suelo mientras Julián Figueroa le decía que la tenía grabada en caso de que lo quisiera incriminar, se le cuestionó al abogado David Torres sobre la posibilidad de que la joven perdiera la custodia de su hijo por este material.

El experto indicó que era muy poco probable, pues Imelda podría argumentar que son videos del pasado o que el niño no presenció esto. No obstante, destacó que las autoridades sí podrían iniciar una investigación por “violencia vicaria”.

Esto, a raíz del video que subió de su hijo diciendo que despreciaba a Maribel por haberlo alejado de su madre en el pasado.

