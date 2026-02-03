¿Imelda Tuñón utiliza sustancias? Psicólogo de adicciones que atendía a Julián Figueroa hace fuerte revelación

Mucho se ha dicho de Imelda Tuñón luego de que saliera a la luz un video que comprobaría la aparente relación tóxica que tenía con su exesposo, el fallecido Julián Figueroa. Y es que, en la grabación, se le puede ver aparentemente alterada y pegándose la cabeza contra una toalla que estaba en el suelo, mientras que el cantante le decía que ya tenía todo documentado en caso de que quisiera “incriminarlo” por presunta violencia.

Esto ha reforzado las acusaciones que Maribel Guardia, madre de Julián, hizo en contra de su exnuera en 2025. En aquel entonces, la actriz afirmó que Imelda tenía problemas con las sustancias.

En medio de todo esto, Omar Villarreal, quien atendió a Figueroa en su momento por sus problemas de adicción a la bebida, confesó si realmente Ime llegó a pedirle ayuda por algún tema de adicción.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué se dice que Imelda Tuñón presuntamente es adicta a las sustancias ilícitas?

En enero de 2025, Maribel Guardia dijo públicamente que había procedido legalmente contra Imelda Tuñón para salvaguardar la seguridad de su nieto. Aseguró que su objetivo no era quedarse con el menor, sino darle tiempo a su madre para que pudiera rehabilitarse de sus presuntos problemas con las sustancias.

Si bien Imelda siempre negó esto, en ese momento surgió un video que generó muchas sospechas. En dicho clip, se podía ver a un hombre colocando algo detrás de la Virgen de Guadalupe que había en la casa de Guardia, lugar donde, hasta antes de la denuncia, vivía Imelda.

Se reportó que, presuntamente, el sujeto le había ido a dejar estupefacientes. También se viralizaron unas conversaciones en las que presuntamente ella gestiona la entrega de sustancias. Tuñón desmintió esto y señaló que solo era un mensajero que le había entregado algunos cosméticos que había pedido en línea.

Pese a todo, las especulaciones continuaron y los detractores de Imelda la siguen llamando “adicta”. Cabe destacar que también surgieron testimonios a su favor. Rob García, un colega con el que llegó a trabajar en una obra de teatro, afirmó que jamás la había visto mal o trabajar intoxicada, como también se llegó a decir.

“Jamás (la he visto en un estado inconveniente). La he visto... siempre con buena actitud, tan linda como siempre. Nunca la he visto quebrarse, más que el día en que ocurrió todo (cuando Maribel Guardia ejerció acciones legales en su contra)”, expresó García.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Confirman supuesta adicción a las sustancias ilícitas de Imelda Tuñón?

Recientemente, el canal de YouTube ‘Productora 69’ compartió una entrevista realizada a Omar Villarreal, psicólogo que atendió a Julián Figueroa por sus problemas con el alcohol. El experto fue cuestionado sobre el video polémico de Imelda y si realmente sus acciones en dicho material podrían ser una prueba de que es adicta.

Villarreal señaló que no puede dar un dictamen solo con un video: “El autolesionarse no significa que sea una persona que esté bajo los influjos de las sustancias. Se tiene que ver el contexto real de todo esto porque aquí está el fragmento donde ella se está lesionándose”, indicó.

Sobre si alguna vez Imelda lo buscó para que la ayudara con algún tipo de adicción, Omar fue tajante y dijo que no. Indicó que la joven sí lo contactó una vez, pero para ayudar a Julián Figueroa.

“No, definitivamente no. El único contacto que recuerdo fue una llamada para pedir ayuda por él, pero fue muy breve. Luego tuve el contacto con Julián” Omar Villarreal

¿Imelda Tuñón vivía una relación tóxica con Julián Figueroa?

En su momento, Imelda Tuñón aseguró que Julián Figueroa la violentaba tras, supuestamente, estar intoxicado. La joven señaló que el cantante la golpeaba en ciertos lugares que no fueran visibles.

En el video controversial, se puede escuchar a Julián decir que Tuñón le había aventado acetona en los ojos. En otro clip, él explica que se siente agredido y que a partir de ese momento grabará todo, al mismo tiempo que muestra su mano llena de sangre.

También surgieron testimonios que aseguraban que la pareja estaba al borde del divorcio y que ella ejercía violencia contra él. Supuestos allegados al hoy occiso mencionaron que, presuntamente, Imelda cambiaba muy rápido de humor y agredía al artista.

