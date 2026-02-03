Reaparece examiga de Imelda Tuñón y destapa presunta violencia: “Siempre le pegaba, hay más pruebas”

El día de ayer explotó las redes con un video filtrado de Imelda Tuñón discutiendo con Julián Figueroa. En el material, se observa cómo la actriz de teatro se pega la cabeza contra una toalla en el suelo, mientras que Julián le dice que ya tiene todo documentado, en caso de que ella lo quiera acusar de maltrato.

En dicho clip, Julián también menciona que su exesposa le tiró acetona en los ojos. Todo esto, mientras ella le pide que se vaya. Este video aparece justo pocos días después de que Imelda Tuñón acusara que Julián Figueroa llegó a golpearla.

En medio de la polémica, Nagibe Abudd reaparece en una entrevista de Gabo Cuevas para afirmar que hay más videos como este y afirma que Julián Figueroa le tenía miedo a Imelda Tuñón, ¿qué más dijo?

Mira: Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la defiende y lanza dardo vs. esposo de Maribel Guardia tras video polémico

Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón rompe el silencio tras filtrarse video donde aparece golpeándose la cabeza

Poco después de esto, Imelda Tuñón, a través de su canal de YouTube, acusó directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber sido el presunto responsable de darle el video a Ceriani.

Destacó que, tras el deceso del cantante, Chacón fue quien se quedó con su celular, siendo así como, aparentemente, obtuvo las imágenes. La joven aseguró que iba a tomar acciones legales en su contra.

Si bien Ime sostiene que todo es culpa de Chacón, Ceriani afirma que el video no fue obtenido por Marco o Maribel, sino de un amigo cercano a Julián. Según el periodista, el artista tenía miedo de que lo “incriminaran” por violencia doméstica y decidió mandar las imágenes a amistades cercanas, en caso de cualquier cosa.

Cabe destacar que, hasta el momento, Marco no se ha pronunciado ante esto, por lo que la acusación en su contra queda en calidad de rumor por ahora.

Imelda Tuñón / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda

Mira: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo tras video comprometedor con Julián Figueroa? Esto dice un abogado

¿Qué dijo Nagibe Abud, la examiga de Imelda Tuñón, sobre el video filtrado?

Nagibe Abudd, examiga de Imelda, quien en su momento apoyó a Maribel Guardia y salió a confirmar que presuntamente sí tenía severos problemas con las adicciones, asegura que este video no sería la única prueba de que la cantante y actriz estaba fuera de control.

“Me decía que estaban en proceso de divorcio, que tenían problemas. Bueno, todas las parejas tienen problemas, pero cuando ya llega a un nivel de golpes, de violencia verbal y física, ya no es normal. No llegó el divorcio, pero Imelda está viva y tiene la oportunidad de cambiar por el niño”, comentó en entrevista a Gabo Cuevas.

“Hay muchas pruebas, no nada más ese video; como ese video hay muchos más. Por eso, cuando me di cuenta y presencié en vivo estos hechos, me animé a hablar. Ella necesita ayuda, pero no la va a recibir hasta que acepte que la necesita”, agregó.

Grupo Finnix, Imelda Tuñón y Nagibe Abbud / Archivo TVNotas

¿Quién filtró el video de Imelda Tuñón, según Nagibe Abudd?

Nagibe Abudd, examiga de Imelda asegura que este video fue filtrado por un amigo de Julián Figueroa que fue su exnovio.

“Sí fue mi pareja (quien filtró el video) y, de hecho, él trató de solucionar este problema; habló con Julián también. Incluso sabía que estaban en proceso de divorcio, pero Julián se fue de este mundo y ya no se divorciaron”.

"¡Ya los había visto! No solo ese, hay más. De todos dice que lo están haciendo para difamarla; la única que difama a Marco y sin pruebas es ella”.

Mira: ¿Imelda Tuñón dará nuevo golpé? Hablaría de preferencias de Julián Figueroa y un presunto abusador ¿Marco Chacón?

Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

¿Por qué Julián Figueroa empezó a grabar las agresiones?

Nagibe Abudd aseguró que Julián Figueroa le envío estos videos a personas de su confianza para tener el respaldo de que ella no había sido agredida.

“Siempre se drogaba mucho y siempre le pegaba a Julián, y yo lo dije y en su momento me juzgaron de que quería llamar la atención. ¿A mí en qué me iba a convenir hablar de esto? No me gusta hablar de estos temas, pero se tienen que tocar. El único que va a sufrir es el niño. Que ella haga lo que quiera, pero que no dañe la vida de un niño”. Nagibe Abudd

Según Nagibe, Julián compartió que tenía miedo de Imelda Tuñón cuando se ponía agresiva y, por consejo de sus amigos, empezó a documentar los ataques.

“Julián empezó a documentar todo porque ella le pegaba y después decía que Julián le pegaba a ella, y todos le empezamos a decir: ‘Grábate y ahí tienes las pruebas’, porque yo, como mujer, puedo decir que mi pareja me pega y me van a creer a mí por ser mujer, pero los hombres también sufren violencia, no se trata de género”, comentó.

Finalizó en que espera ya no se filtren más videos de este tipo, porque podrían “hundir” más a Imelda Tuñón: “Esperaría que reciba ayuda para que tenga un mejor futuro para ella y para su hijo, si dice que va subir más pruebas pues estará delirando porque ahora no ha compartido pruebas de nada”.

Mira: ¿Julián Figueroa fue infiel a Imelda Tuñón? Presunta amante rompe el silencio y contradice a Maribel Guardia