¿Imelda Tuñón dará nuevo golpé? Hablaría de preferencias de Julián Figueroa y un presunto abusador ¿Marco Chacón?

La polémica alrededor de Imelda Tuñón, Julián Figueroa, Maribel Guardia y Marco Chacón suma un nuevo capítulo que ha encendido las redes sociales. En medio de videos filtrados, y demandas a la familia de Julián Figueroa, surgieron declaraciones que apuntan a un presunto movimiento estratégico por parte de la viuda del cantante, lo que podría intensificar aún más el conflicto familiar y mediático.

Todo estalló tras la difusión de un video en el que Imelda Tuñón aparece visiblemente alterada, en lo que ella misma describió después como una crisis de ansiedad. A partir de ahí, la conversación pública escaló: acusaciones de violencia, amenazas de revelar información delicada y una batalla de versiones que coloca el nombre de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, en el centro del huracán, incluso después de su fallecimiento.

Imelda Tuñón habría envenenado a Marco Chacón / Redes sociales

¿Qué plan presuntamente estaría preparando Imelda Tuñón para ensuciar la imagen de Julián Figueroa y su familia?

De acuerdo con declaraciones del periodista Gabriel (Gabo) Cuevas, Imelda Tuñón presuntamente ya habría comentado a alguien de su entorno cuál sería su siguiente paso dentro de este escándalo. Siempre según su versión, la actriz y cantante presuntamente estaría preparando información que podría impactar directamente la imagen pública de Julián Figueroa y, por extensión, a su familia.

Cuevas aseguró: “Imelda está preparando una bomba a su favor, está chantajeando a Maribel Guardia, amenazando con poner en duda la sexualidad del papá de su hijo, va a señalar a Marco Chacón como un agresor de Julián en su infancia, ese es el juego de estrategia que está preparando Imelda”.

Periodista Gabo Cuevas

¿Qué revelaciones estaría por lanzar Imelda Tuñón en medio del escándalo por Julián Figueroa?

De acuerdo con lo dicho por Gabo Cuevas, esta estrategia presuntamente de Imelda Tuñón abarcaría incluso una versión donde justificaría un distanciamiento en su matrimonio con Julián Figueroa. El periodista detalló:

Gabo Cuevas “Va a contar que ella se estaba alejando de su marido, va a contar que le estaba siendo infiel con una persona de su mismo sexo y que por eso lo llamó ‘mari..., echándole la culpa de este supuesto secreto a la persona que filtró el video”.

El periodista agregó otro elemento: “Imelda está armando la historia, en la que el video que vimos del baño, ella le dice ‘maricó...”. Con esto, sugiere que habría una narrativa en construcción para explicar ese momento específico del video que circuló en redes.

Hasta ahora, la actriz Imelda Tuñón no ha salido a desmentir la información señalada por Gabo Cuevas, por lo que lo dicho por el periodista permanece únicamente como especulación.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el video filtrado por Javier Ceriani y las acusaciones contra Julián Figueroa?

Tras la difusión del video donde se le ve alterada, Imelda Tuñón utilizó su canal de comunicación para dar su versión de los hechos. Ahí habló de un momento emocionalmente complicado y lanzó señalamientos hacia Julián Figueroa, mencionando presuntos episodios de violencia durante su relación.

En ese contexto, también dejó entrever que podría revelar información que, según ella, cambiaría la percepción pública sobre el hijo de Maribel Guardia.

“Yo también tengo material que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él, además era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía, así que mi enfoque no puede ir hacia allá, tengo que ir por la cabeza de esto para que algún día podamos resolver el problema”, puntualizó Tuñón.

Este punto es clave, porque conecta directamente con lo que después señaló Cuevas sobre un posible plan para exponer aspectos íntimos de la vida de Julián.