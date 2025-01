A Joan Sebastian no le gustaba la relación entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón, aseguran que la iba a dejar

Recientemente han salido a la luz detalles desconocidos sobre la relación entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón, que no solo causaron fricciones dentro de la familia Figueroa, sino que incluso provocaron el rechazo de Joan Sebastian, el fallecido cantante y padre de Julián. A pesar de las tensiones familiares, se reveló que el hijo de Maribel Guardia estuvo decidido a terminar su relación con Imelda, pero un importante factor lo hizo cambiar de opinión.

Joan Sebastián no aceptaba la relación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón

Christian Villegas, publicista de Maribel Guardia, dio detalles en una entrevista con Inés Moreno que explican el disgusto de Joan Sebastián por la relación de su hijo con Imelda Tuñón. Según dijo, el desacuerdo del cantante comenzó cuando Imelda llevó a su madre a una reunión familiar en el rancho de los Figueroa. En un primer encuentro, Joan Sebastian conoció a Imelda, pero la situación empeoró cuando la madre de la joven, también llamada Imelda, asistió al evento.

“Cuando empezaron el noviazgo, los dos estaban muy ilusionados. Julián la presentó a su familia, y en ese momento, Joan Sebastián estaba vivo. Primero la conoció a ella sola y luego llevó a su mamá, que también se llama Imelda”, explicó Villegas. Sin embargo, durante esa reunión, la madre de Imelda Tuñón se mostró demasiado desinhibida, lo que desagradó profundamente a Joan Sebastian.

El hijo de Maribel Guardia, llevaba 5 años de matrimonio con Imelda Tuñón; madre de su único hijo. / Instagram: @julian_f.f

Villegas relató que la señora comenzó a beber en exceso, y terminó en un estado inconveniente. “La señora hizo de las suyas. Sabemos que le encanta el ‘agüita de jamaica’. Empezó a convivir y la señora terminó en mal estado, cosa que no le pareció a Joan y le dijo a Julián: ‘Por aquí no, no me vuelvas a traer a esta señora’, porque también se mostró muy arrojada. Eso no le pareció".

Julián Figueroa pensó en dejar a Imelda Tuñón, aseguran

A pesar de las objeciones de su padre, Julián Figueroa continuó su relación con Imelda Tuñón por un tiempo. Sin embargo, al cabo de unos meses, el joven estaba decidido a terminar su noviazgo. Según el publicista de Maribel, el hijo de los famosos ya había tomado la decisión de poner fin a la relación, pero algo inesperado cambió todo.

Imelda le informó a Julián que estaba embarazada, lo que llevó a Figueroa a replantearse su decisión. “Ella sale con que está embarazada y pues ya ahí cuartea todo. Él dijo que se haría responsable porque fue lo que aprendió de sus papás”, comentó.

“El papá en paz descanse pues tenía razón, pero Julián continuó su relación y hasta se casó”, agregó.

El embarazo de Imelda fue el factor que hizo que Julián Figueroa abandonara su idea de dejarla. De acuerdo con la fuente, fue hacia el octavo mes de embarazo cuando le dieron la noticia a Maribel Guardia. Este fue el momento crucial en el que Julián decidió continuar con la relación por el bienestar de su hijo.

“Fue entonces cuando Julián abortó su plan de terminar con Imelda. Aunque no fue hasta los últimos meses de embarazo que se le informó a Maribel, Julián ya estaba comprometido con la idea de formar una familia”, detalló el publicista.

