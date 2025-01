Imelda Tuñón se somete a pruebas toxicológicas, tras la denuncia de Maribel Guardia

La actriz y cantante Maribel Guardia, ha asumido el cuidado de su nieto tras las tensiones con su nuera, Imelda Garza Tuñón. Aunque la relación entre ambas era cercana después del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel y pareja de Imelda, en 2023, la convivencia dio un giro inesperado debido a presuntas actitudes inusuales de la joven.

Maribel declaró que Imelda mostró comportamientos extraños, lo que la llevó a interponer una denuncia formal. Según un reporte presentado en el programa Hoy el 22 de enero, Guardia afirmó que Imelda “sale sola todos los fines de semana y eventualmente entre semana a diversos lugares de entretenimiento”.

Aunque no se ha confirmado el consumo de sustancias prohibidas, la actriz expresó su preocupación: “Regresa al domicilio en estado inconveniente de ebriedad y con comportamientos muy erráticos, teniendo el temor fundado por los comentarios recibidos que la hoy imputada también consume drogas”.

Una de las situaciones descritas en la denuncia involucró la presencia de un hombre en estado de ebriedad, en calzones, y dormido en una de las camas de la casa de Maribel, mientras el menor estaba presente.

Imelda Tuñón responde a las acusaciones de supuesto consumo de bebidas y sustancias

Ante las graves acusaciones, Imelda Garza Tuñón negó los señalamientos y calificó como infundadas las declaraciones de Maribel. En un comunicado, afirmó: “Carecen de fundamento estas acusaciones. He cumplido con todo lo que se me ha solicitado. Las pruebas realizadas no muestran nada indebido”.

El periodista C4 Jiménez compartió un video en la plataforma X donde se observa a un hombre entregando paquetes a Imelda en la casa de Maribel Guardia, los cuales ella aparentemente esconde detrás de una imagen religiosa. Según las acusaciones, estos paquetes podrían contener sustancias ilegales, lo que agrava las sospechas. Sin embargo, Imelda aseguró que eran supuestos vapeadores.

Imelda Tuñón: Pruebas toxicológicas y acciones legales

En medio de esta disputa, Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda, anunció que su sobrina decidió someterse a pruebas toxicológicas para demostrar su inocencia.

Durante una emisión del programa De primera mano el 23 de enero, Addis explicó: “El día de hoy, independientemente de que la autoridad se lo requiera o no, ella quiere dejar claro que está realizando estas pruebas antidoping”.

Addis destacó que Imelda acudió a varios laboratorios para realizarse los análisis, además de haberse aplicado pruebas caseras: “(Aunque) no son oficiales, ella está dejando claro que está dispuesta a colaborar en todo lo necesario”.

Pese a estas medidas, Imelda declaró que no ha recibido atención adecuada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En una entrevista con la prensa, expresó: “Voy a hacer todas las pruebas que se me piden, el antidoping, por supuesto, y mi declaración”.

