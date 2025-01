Imelda Tuñón fue a denunciar a Maribel Guardia a la Secretaría de la Mujer: “Me la estoy pasando muy mal”

La relación entre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y nuera de Maribel Guardia está en el centro de una disputa legal por la custodia del hijo del fallecido cantante. Este conflicto ha generado gran interés mediático debido a las acusaciones y decisiones legales que rodean el caso.

Según Imelda, el lunes 21 de enero, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, intentó retirar al niño de la escuela sin el consentimiento de su mamá. Esto habría ocurrió después de que la joven se mudara a un nuevo departamento con su hijo. Después se conoció que había una denuncia de Maribel Guardia contra su nuera, Imelda Tuñón, para proteger el bienestar del niño, pues habría conductas de Tuñón que requerirían “rehabilitación”, según dijo Maribel.

Filtran la denuncia de Maribel Guardia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia presentó una denuncia formal contra Imelda Garza Tuñón, en la que señala que su nuera y madre del menor no estaría cumpliendo con sus responsabilidades. Entre las acusaciones de la actriz costarrisense se incluyen presuntas ausencias frecuentes del hogar y comportamientos que Maribel considera inadecuados para el desarrollo del niño. También se ha hablado de pruebas toxicológicas y la necesidad de “rehabilitarse”, aunque no se ha dado a conocer de qué tipo.

Imelda, por su parte, manifestó en sus redes sociales que ha agotado todas las vías legales para recuperar a su hijo. También subió una fotografía desde la Secretaría de la mujer, donde levantaría una denuncia en contra de Maribel Guardia. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre los cargos presentados.

Este martes 22 de enero, Maribel Guardia ya con su nieto en lo que continúa la investigación

Este martes 22 de enero, Imelda Garza Tuñón declaró a los medios que su hijo pasó la tarde y noche bajo el resguardo de la Fiscalía, sin que se le permitiera verlo. Sin embargo, más tarde se informó que la Fiscalía decidió otorgar la custodia temporal del menor a Maribel Guardia.

Según la cuenta oficial de Televisa Espectáculos en la plataforma X, Maribel ha asegurado que su único deseo es que el niño pueda regresar con su madre cuando existan condiciones óptimas para ello: “Maribel sabe que Imelda trabajará para rehabilitarse y poder tener a su hijo de regreso sin riesgos para ninguno de los dos.”

La actriz, a través de su equipo, confirmó que ya se encuentra junto al menor, pero se negó a dar más declaraciones públicas. A través de un reciente comunicado Maribel aseguró que se presentó ante la Fiscalía y ahí las autoridades determinaron que ella se podrá quedar con el menor 10 días mientras la investigación continúa.

Imelda Garza Tuñón, nuera de Maribel Guardia, presenta denuncia en su contra en la Secretaría de la Mujer

La mañana de este martes 22 de enero, se informó que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, acudió a la Secretaría de la mujer para levantar una denuncia formal contra Maribel Guardia.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante compartió detalles preliminares de su caso y publicó una fotografía desde las instalaciones de la Secretaría. Hasta el momento, no se han revelado las acusaciones específicas que realizará contra la actriz.

La actriz costarricense junto a su nuera Imelda Garza Tuñón. / Facebook: Imelda Garza Tuñón

Por su parte, el abogado de Imelda confirmó que solicitarán la intervención de las autoridades de derechos humanos debido a las presuntas irregularidades en el caso.

“Es ilegal que hayan sometido al menor a pruebas sin la presencia de su madre. Esto es un atropello que no podemos permitir”, sentenció el representante legal, y manifestó su preocupación por una supuesta falta de garantías legales durante el proceso.

Imelda Garza Tuñón sale de la Secretaría de la mujer, luego de acudir a denunciar a Maribel Guardia, y da sus primeras las declaraciones

Hace unos momentos salió Imelda Garza Tuñón de la Secretaría de la mujer. En dicho lugar ya se encontraban varios medios comunicación para saber si realizó o no una denuncia formal en contra de Maribel Guardia.

Según lo dicho por Imelda aseguró estar muy mal: “Acabo de salir de la Secretaría de la Mujer, y la psicóloga me recomendó que, por hoy, me tome un descanso de todo este asunto. Me la estoy pasando muy mal. Estoy muy triste porque, en este momento, no tengo a mi hijo conmigo. Presentaré todas las pruebas pertinentes para demostrar mi inocencia y también daré mi versión de los hechos”.

Respecto a sí le van permitir ver a su pequeño ahora que Maribel Guardia lo tiene bajo su cuidado mencionó: “La verdad, no sé si me van a permitir verlo o no. Es algo que voy a platicar más tarde”.

Finalmente, Imelda Garza aseguró que ella continúa con su tratamiento psicológico y presentará todas las pruebas pertinentes para demostrar su inocencia y poder recuperar a su pequeño: “Estoy siguiendo mi tratamiento psicológico. De hecho, en un rato iré con mi psiquiatra. Haré todas las pruebas que se me pidan, como el antidoping, y presentaré mi declaración, ya que no me permitieron declarar en su momento”.