Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la defiende y lanza dardo vs. esposo de Maribel Guardia tras video polémico

La controversia que generó el video filtrado de Imelda Tuñón y el fallecido Julián Figueroa parece no tener fin. Y es que, en medio de los dimes y diretes en redes sociales con respecto a este asunto, Addis Tuñón, tía de la joven, la defiende y estalla contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a quien considera el responsable de que dicho material saliera a la luz.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Quién filtró el video polémico de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

El pasado lunes 2 de febrero, el periodista Javier Ceriani publicó un video en el que se ve a Imelda Tuñón discutiendo con Julián Figueroa. En el material, se observa cómo la actriz de teatro se pega la cabeza contra una toalla en el suelo, mientras que Julián le dice que ya tiene todo documentado, en caso de que ella lo quiera acusar de maltrato.

En dicho clip, Julián también menciona que su exesposa le tiró acetona en los ojos. Todo esto, mientras ella le pide que se vaya. Poco después de esto, Imelda, a través de su canal de YouTube, acusó directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber sido el presunto responsable de darle el video a Ceriani.

Destacó que, tras el deceso del cantante, Chacón fue quien se quedó con su celular, siendo así como, aparentemente, obtuvo las imágenes. La joven aseguró que iba a tomar acciones legales en su contra.

Si bien Ime sostiene que todo es culpa de Chacón, Ceriani afirma que el video no fue obtenido por Marco o Maribel, sino de un amigo cercano a Julián. Según el periodista, el artista tenía miedo de que lo “incriminaran” por violencia doméstica y decidió mandar las imágenes a amistades cercanas, en caso de cualquier cosa.

Cabe destacar que, hasta el momento, Marco no se ha pronunciado ante esto, por lo que la acusación en su contra queda en calidad de rumor por ahora.

¿Addis Tuñón confirma que Marco Chacón filtró el video de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Durante la más reciente transmisión de ‘De primera mano’, los conductores tocaron el tema del video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. Todos respaldaron a Imelda y apoyaron su versión de que todo había sido consecuencia de un “ataque de pánico” tras presuntamente haber sido agredida por Julián.

Luego de que uno de los presentadores preguntara el motivo por el que Marco Chacón, presuntamente, tendría el teléfono de Figueroa, Addis Tuñón, tía de la joven, dijo que, supuestamente, Chacón obtuvo el móvil después de que Julián muriera para gestionar sus redes sociales. No obstante, después ya no lo quiso devolver.

También señaló que el material se intentó usar durante el pleito legal que inició Maribel contra Imelda en 2025 con relación a su nieto. Según la también periodista, las autoridades lo desestimaron como prueba, pues su sobrina también presentó evidencia de lo que habría ocurrido previamente.

Señaló que Ime no muestra las pruebas del presunto maltrato de Julián por el gran “amor” que le tiene a su hijo, a diferencia de “otros” que solo buscan perjudicar sin pensar en las consecuencias. Aunque no dijo nombres, para muchos era una indirecta para Marco.

“Este material… yo quiero hablar de lo que me consta y que además consta en actas. Se presentó en una de las 12 intenciones que la señora Maribel Guardia presentó ante el juzgado de lo familiar, buscando la custodia de su nieto. Los secretarios del juzgado lo desestiman… Logran tener una declaración probatoria, porque Imelda también tenía material. Imelda no está diciendo todo lo que sabe, todo lo que pasó, por amor, por amor a su hijo….Usar de escudo el amor de alguien para guardar todas tus fechorías no es algo decente; es algo criticable.” Addis Tuñón

¿Imelda Tuñón presuntamente violentaba a Julián Figueroa?

Mucho se ha dicho sobre la relación de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, principalmente después de viralizarse el polémico video. En su momento, Marco Chacón sostuvo que la pareja presuntamente estaba al borde del divorcio y hasta dormían en cuartos separados.

Si bien Ime desmintió todo esto con conversaciones que tuvo con él días antes de su muerte, las especulaciones no cesaron. Olivia Collins, gran amiga de Maribel, también dijo que, presuntamente, el matrimonio estaba mal.

Aunado a esto, Javier Ceriani entrevistó a un supuesto amigo de Julián, quien le comentó que, supuestamente, Tuñón tenía cambios de humor repentinos y golpeaba a Figueroa.

