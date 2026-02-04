“Julián la quería correr”: Niñera revela peleas y por qué Imelda Tuñón no dejaba la casa de Maribel Guardia

La polémica entre Imelda Tuñón, Julián Figueroa y Maribel Guardia vuelve a encenderse tras la difusión de un video y nuevas declaraciones que exponen el ambiente que, según testigos, se vivía dentro del hogar.

Ahora es la niñera del menor, quien trabajó en la casa, la que decidió hablar públicamente en entrevista con Javier Ceriani, describiendo una relación marcada por discusiones constantes, tensión y episodios que ella misma asegura haber presenciado.

Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón

¿Qué muestra el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa que desató la polémica?

El video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa se volvió tendencia porque mostraría un momento de crisis entre ambos. En la grabación se aprecia a la actriz golpeándose la cabeza contra una toalla colocada en el suelo, mientras Julián menciona que tenía situaciones “documentadas” ante cualquier acusación en su contra.

También se escucha cuando él señala que ella presuntamente le arrojó acetona en los ojos. El material apareció poco después de que Imelda hiciera declaraciones donde acusaba que el cantante llegó a agredirla físicamente. Estas versiones opuestas han generado debate, ya que cada parte ha expuesto su experiencia desde perspectivas distintas, y el caso sigue siendo tema de conversación pública.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo la niñera sobre la relación “muy tóxica” entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

La niñera del hijo de Julián Figueroa aseguró que la relación presuntamente no era estable y que las peleas eran frecuentes. Según su testimonio, ella presenció escenas de tensión mientras realizaba su trabajo en distintas áreas de la casa.

Niñera del hijo de Julián Figueroa “La relación de ellos era muy tóxica, no era una relación sana. Había momentos en los que se veían… no cariñosos, pero normales, y en otros ratos andaban con una actitud muy agresiva; se peleaban terrible.”

Además, añadió: “Hubo desde gritos hasta rasguños, que yo misma llegué a ver.”

De acuerdo con su versión, al estar a cargo del menor, recorría constantemente la vivienda, lo que le permitió darse cuenta de situaciones que ocurrían frente al niño.

“Yo andaba por toda la casa porque estaba con (el niño); y a Julián, cuando era un bebé, me tocaba cuidarlo, caminarlo… hacía muchas cosas, y por eso me daba cuenta de miles de situaciones ahí.” Niñera del hijo de Julián Figueroa

¿Julián Figueroa intentó correr a Imelda Tuñón de la casa?

Uno de los puntos más fuertes del testimonio es que, según la exempleada, Julián Figueroa habría intentado que Imelda Tuñón se fuera de la casa tras discusiones que calificó como muy fuertes. Sin embargo, ella asegura que la actriz se negaba a abandonar el lugar.

“Exactamente, porque ya habían llegado a tener peleas muy fuertes. Yo me imagino que Julián ya no quiso seguir así o no quiso que se siguieran peleando, porque ella era una mujer… es una mujer. Llegó el momento en que él la corrió y sí le dijo que se fuera, porque ya no iban a tener nada más que el bebé, pero Imelda siempre se aferró.”

Aunque la entrevista se realizó en febrero de 2025, el video filtrado por Javier Ceriani revivió testimonios que en su momento hablaron del entorno del matrimonio y que hoy vuelven a hacer ruido.

Así lo dijo la nana del nieto de Maribel Guardia: