¿Marco Chacón habría sido el causante de la muerte de Julián Figueroa? Imelda Tuñón lo acusa y él explota

El nombre de Julián Figueroa ha sido tendencia en los últimos días. Y es que a poco de su tercer aniversario luctuoso, no solo se comenzó a especular acerca de su relación con Imelda Tuñón, sino también sobre el verdadero motivo de su muerte.

Se sabe que el cantante falleció en abril de 2023 por un infarto fulminante. No obstante, Tuñón aseguró recientemente que presuntamente Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría sido el causante. Por supuesto, el abogado de profesión no se quedó callado y le lanzó una contundente respuesta.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Checa: ¿Maribel Guardia sigue buscando la custodia de su nieto? Imelda Tuñon lo revela tras video filtrado

¿Por qué Imelda Tuñón asegura que el esposo de Maribel Guardia presuntamente causó la muerte de Julián Figueroa?

Tras viralizarse los videos que muestran la aparente relación tóxica de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, la actriz de teatro usó sus redes sociales para señalar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por haber compartido el material con Javier Ceriani, quien sacó a la luz el video en su canal de YouTube.

También aprovechó para afirmar que, presuntamente, Marco habría causado la muerte de Julián. Y es que, según su versión, supuestamente, el esposo de Maribel habría obligado al cantante a presuntamente ponerse un “implante de naltrexona”, un tratamiento que se usa para tratar las adicciones, a principios de 2023.

Imelda sostiene que este implante le causó muchas secuelas de salud como “convulsiones y parálisis”, desencadenando finalmente en su muerte.

“El im… de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera terapia. Julián siguió con sustancias... primero vinieron las convulsiones, luego la parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”, expresó.

También comentó que Maribel nunca le creyó cuando le contaba todo lo que pasaba con Julián: “Es espantoso, y su mamá me decía que no lo provocara pero que le dijera todo lo que hacía, y cuando le decía, no me creía, llegué a pesar 43 kg”, resaltó.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te recomendamos: Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la defiende y lanza dardo vs. esposo de Maribel Guardia tras video polémico

¿Cómo reaccionó Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a las acusaciones de Imelda Tuñón?

Marco Chacón no se quedó callado ante las acusaciones de Imelda Tuñón y mandó un mensaje al programa ‘Todo para la mujer’. El esposo de Maribel Guardia se dijo muy molesto con los señalamientos y confirmó que Julián sí tenía un implante de naltrexona, pero que él se lo puso por voluntad propia.

Marco Chacón “Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él. Sí, en efecto, él se quiso poner un apéyec para dejar de tomar. Él me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Gente malintencionada que es capaz de mentir a niveles insospechados, ahora quiere decir que se lo puse yo. Repito, se lo quiso poner él, Julián”

Chacón también reiteró que Figueroa “no era un niño” y considera que todo lo que se ha dicho sobre él y las circunstancias de su muerte es una “falta de respeto”. Finalizó sosteniendo que el chip sí le había ayudado al cantante con sus problemas de alcohol, pero “no impidió que hiciera otras cosas”.

No quiso tocar el tema del proceso legal que Imelda quiere iniciar en su contra por supuestamente haber ventilado los videos polémicos. Cabe destacar que Ceriani ya ha dicho en varias ocasiones que el material lo obtuvo por parte de un amigo cercano al hoy occiso.

¿Qué es el implante de naltrexona, el tratamiento que usó Julián Figueroa?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el implante de naltrexona, tratamiento que usó Julián Figueroa, es un pequeño dispositivo que se coloca bajo la piel y ayuda a reducir los deseos de consumir alcohol o sustancias.

El procedimiento de inserción es rápido; se realiza bajo anestesia local y es indoloro. Está programado para durar tres meses. Este tipo de tratamientos no es recomendado para todos los pacientes.

Puede ser contraproducente en personas con enfermedades como hepatitis aguda, insuficiencia hepática o cirrosis hepática. Tampoco se debe usar en personas menores de edad o mayores a 60 años.

Mira: Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, responde a las acusaciones de Imelda Tuñón, ¿habrá demanda?