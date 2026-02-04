Yolanda Andrade se pronuncia al escándalo de Maribel Guardia e Imelda Tuñón; lanza contundente mensaje, FOTO

La reciente filtración de un video privado que involucra a Imelda Tuñón volvió a colocar en el centro de la conversación pública el conflicto que mantiene con su exsuegra, Maribel Guardia. En medio de la controversia, diversas figuras del espectáculo han reaccionado de distintas maneras, entre ellas la conductora Yolanda Andrade, quien utilizó sus redes sociales para manifestar respaldo a la actriz costarricense.

Imelda Garza Tuñón destapa que Maribel Guardia sigue buscando la custodia. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia tras la filtración del video?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se intensificó luego de que se difundiera un video privado en el que aparece Tuñón en una situación delicada. La grabación fue divulgada por el comunicador Javier Ceriani, lo que reavivó las diferencias que ambas partes mantienen desde hace meses.

Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, han sostenido un conflicto legal y mediático con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, tras el fallecimiento del cantante. Desde entonces, la relación entre la actriz y su exnuera ha estado marcada por desacuerdos públicos y señalamientos cruzados.

Tras la difusión del material, Imelda Tuñón se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que el video presuntamente habría sido sacado de contexto. Además, señaló directamente a Marco Chacón como el presunto responsable de la filtración, argumentando que él sería la única persona con acceso a dicho material.

La situación provocó una nueva ola de atención mediática alrededor de Maribel Guardia, quien ha mantenido su postura pública enfocada en el recuerdo de su hijo y en el proceso legal en curso, sin emitir declaraciones directas sobre la grabación filtrada.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre Maribel Guardia y Julián Figueroa?

El 4 de febrero de 2026, Yolanda Andrade utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece Maribel Guardia junto a su hijo, Julián Figueroa. La imagen fue acompañada de un mensaje breve, compuesto por hashtags y emojis.

En la publicación, la conductora escribió: “#maribelguardia #julianfigueroa #yolandaandrade”, sin agregar texto adicional. El contenido fue interpretado como una muestra de solidaridad hacia la actriz, especialmente en un momento de alta exposición mediática.

El mensaje se difundió rápidamente entre los seguidores de Andrade, quienes reaccionaron en la sección de comentarios con mensajes dirigidos a Maribel Guardia. Algunos usuarios expresaron palabras de apoyo y respaldo hacia la actriz, en medio del contexto que atraviesa su familia.

La publicación de Yolanda Andrade no incluyó referencias directas al video filtrado ni a Imelda Tuñón, pero se dio en medio del debate público que se generó tras la difusión del material, así como del recuerdo constante de Julián Figueroa dentro del conflicto familiar.

Post de Yolanda Andrade / Captura de pantalla

¿Cómo ha impactado la crisis familiar a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa marcó un punto de inflexión en la vida pública y privada de Maribel Guardia. Desde entonces, la actriz ha enfrentado una constante atención mediática relacionada con su entorno familiar, en particular por la relación con su exnuera y los procesos legales derivados.

En los últimos meses, el conflicto con Imelda Tuñón ha trascendido del ámbito legal al mediático, con declaraciones en redes sociales, filtraciones de material privado y versiones encontradas sobre la responsabilidad de los involucrados.

La difusión del video reactivó el interés público en la relación entre ambas partes, así como en el papel de Marco Chacón dentro del conflicto. Las acusaciones realizadas por Tuñón generaron nuevas reacciones en redes sociales y colocaron nuevamente a Maribel Guardia en el centro de la conversación.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido un posicionamiento público específico sobre la publicación de Andrade ni sobre la reciente filtración, manteniéndose enfocada en los asuntos legales y en el recuerdo de su hijo.

