¿Maribel Guardia sigue buscando la custodia de su nieto? Imelda Tuñon lo revela tras video filtrado

Imelda Garza Tuñón reveló que Maribel Guardia continúa buscando la custodia de su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa, la declaración sale a la luz luego de los rumores de divorcio y de la difusión de un video que recientemente salió a la luz y en el que se observa una discusión de la pareja.

No te pierdas: Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la defiende y lanza dardo vs. esposo de Maribel Guardia tras video polémico

Proceso de custodia sigue abierto: Imelda Garza Tuñón habla sobre Maribel Guardia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Imelda Garza Tuñón sobre el polémico video con Julián Figueroa?

Imelda Garza Tuñón habló sobre el video que fue difundido recientemente por Javier Ceriani, explicó el contexto en el que fue grabado y cómo ese material salió a la luz. De acuerdo con su versión, el video proviene de un teléfono al que solo una persona tenía acceso tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

“Ese teléfono de donde se saca ese video, que aparte está sacado de contexto y no se pone completo, solamente lo tenía el señor Marco Chacón y solamente él tenía la clave porque yo se la di”, señaló durante una entrevista con medios.

La actriz y cantante también aclaró qué contenido conservó y qué eliminó tras el fallecimiento de Julián Figueroa: “En cuanto falleció Julián, todo lo que yo tenía de él, yo lo borré, excepto las fotos que me encontré donde traía la cachetada que me dio en la calle, que fue justo antes del evento que ustedes vieron en el video, pero todo lo demás yo lo borré”, explicó.

Sobre lo ocurrido el día de los hechos, Imelda Garza Tuñón relató que la discusión comenzó en un restaurante y continuó en la vía pública. “Yo estaba en un restaurante con él, empezamos a discutir, me retiro del restaurante, sale y me persigue a la calle y me pega en la cara”, dijo. Detalló que, tras regresar a su casa, se encontraba llorando mientras se arreglaba para un evento, momento que también quedó registrado en el video difundido.

Garza Tuñón destacó que las imágenes no reflejan un contexto completo y expresó su preocupación por el uso del material, pues, reiteró, “la gente se está dando cuenta también que Julián no está hablando en un tono de un hombre maltratado, está hablando en un tono de un hombre que me está maltratando… yo le estoy corriendo, no le estoy atacando”. También cuestionó la decisión de hacer público el video: “No entiendo por qué publicar eso, que nos deja mal a los dos, no solamente a Julián, o sea, nos deja mal a los dos”.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón dará nuevo golpé? Hablaría de preferencias de Julián Figueroa y un presunto abusador ¿Marco Chacón?

Imelda Garza Tuñón habló sobre la custodia de su hijo y el pleito que mantiene con Maribel Guardia. / Foto: Redes sociales

Maribel Guardia no desiste de tener la custodia de su nieto

Imelda Garza Tuñón detalló que Maribel Guardia no desiste de conseguir la custodia de su hijo pese a las diversas polémicas que enfrentaron.

“No ha desistido. Ella dice que sí. Ella incluso siento que me está mandando mensajes de trampa, porque me pone así como que ‘tú sabes que nunca he buscado la custodia’ y no sé qué, pero legalmente sí sigue buscando la custodia”, expresó la actriz.

La también cantante aclaró que existen límites sobre la información que puede compartir en este momento, debido a que el caso sigue en manos de sus representantes legales. “De esto ya no les puedo decir más porque mis abogados en unos días yo creo que van a dar algunas declaraciones y yo estoy esperando a que ellos lo hagan. Yo no soy abogada, la verdad es que sé muy poco y pues los voy a desinformar nada más. Entonces yo no quiero desinformar al público”, dijo Garza Tuñón.

No te pierdas: Imelda Tuñón habría intentado quitarle la vida al esposo de Maribel Guardia, ¡lo mandó al hospital!, aseguran

Imelda Garza Tuñón rompe el silencio sobre la custodia de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Imelda Garza Tuñón le aventó acetona a Julián Figueroa?

Imelda Garza Tuñón se refirió a la versión que circuló sobre un presunto incidente con acetona relacionado con Julián Figueroa y mencionó que ese señalamiento no ocurrió como se ha dicho. Al abordar el tema, explicó que la situación tuvo un contexto específico y que decidió hablar de ello únicamente porque el asunto fue expuesto de manera pública. “Eso no pasó. Una vez que Julián estaba en muy mal estado, estaba en Cuernavaca… esto no tendría por qué estarlo contando si no lo hubieran sacado”, comentó.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron durante un periodo en el que Julián Figueroa llevaba varios días sin dormir “porque estaba en sustancias, no voy a decir en qué sustancias, pero estaba en muchas, muchas sustancias”, explicó.

Señaló que la situación se dio de madrugada y que ella se encontraba llorando debido a que no podía descansar, ya que él entraba constantemente a la habitación buscando personas que, según su versión, no existían.

Imelda Garza Tuñón detalló que en ese momento se encontraba sola con él y con su hijo, quien tenía entre siete y ocho meses. “No me dejas dormir al bebé… ya déjanos, vete, por favor”, recordó que le dijo. Añadió que la situación escaló cuando Julián Figueroa se mostró agresivo y le arrebató al niño de los brazos.

Finalmente explicó cómo reaccionó ante ese momento: “Agarré el primer spray que tenía al lado de mi cama, que no sé si era de Lysol o lo que fuera, le arrebato al niño, se lo jalo y le hago así y se va corriendo”, relató. Aseguró que esa fue la única manera en la que logró que se alejara y que la dejara en paz en ese instante.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo tras video comprometedor con Julián Figueroa? Esto dice un abogado