Alfredo Adame explota contra Imelda Garza y sale en defensa de Maribel Guardia: “Meto las manos al fuego”

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón continúa generando reacciones en el medio del espectáculo, y ahora fue Alfredo Adame quien se pronunció públicamente. El conductor y actor, cercano a la vedette desde hace años, habló sobre la disputa que ambas sostienen desde 2025 y expresó su respaldo absoluto tanto a Guardia como a su esposo, Marco Chacón.

Te puede interesar: ¿Imelda Tuñón utiliza sustancias? Psicólogo de adicciones que atendía a Julián Figueroa hace fuerte revelación

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza?

Alfredo Adame se refirió al pleito legal que inició en enero de 2025, cuando Maribel Guardia dio a conocer que había interpuesto una demanda contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón. En ese momento, la actriz explicó que la decisión estaba relacionada con la seguridad y el bienestar de su nieto, José Julián, hijo de Imelda y del fallecido cantante Julián Figueroa.

Desde entonces, el caso ha estado acompañado por una serie de declaraciones públicas de ambas partes, lo que ha mantenido el tema vigente en medios y redes sociales. Al ser interrogado sobre esta situación, Adame afirmó que conoce de cerca a Maribel Guardia y destacó su trayectoria personal y profesional.

El conductor aseguró estar dispuesto a “meter las manos al fuego” por Maribel Guardia y por Marco Chacón, subrayando que, desde su perspectiva, ambos han actuado con prudencia. En sus declaraciones, describió a la vedette como una persona respetuosa, ajena a los escándalos y con una conducta que, según él, la protege ante cualquier señalamiento.

Durante la charla con reporteros, Adame señaló que la imagen pública de Maribel Guardia se ha construido a lo largo de años de trabajo y comportamiento constante, lo cual, dijo, ha sido clave para enfrentar los señalamientos surgidos en este conflicto.

“Es un ser humano admirable, es una persona que merece todo el respeto y toda la buena vibra de parte de la gente. No es una mujer que se meta en escándalos, siempre ha actuado de la manera más prudente y todo. Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su exnuera, son pifias ... Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota” Alfredo Adame

Te puede interesar: ¿Julián Figueroa fue infiel a Imelda Tuñón? Presunta amante rompe el silencio y contradice a Maribel Guardia

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el video de Imelda Garza que circula en redes?

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el video que se difundió en redes sociales, en el que se observa a Imelda Garza Tuñón golpeándose contra el piso. El material fue dado a conocer por el periodista de espectáculos Javier Ceriani y, de acuerdo con lo señalado, habría sido grabado por Julián Figueroa.

Alfredo Adame fue directo al referirse a este video. En declaraciones retomadas por el canal de YouTube Qué buen chisme, el actor calificó el comportamiento que se observa en las imágenes como “esquizofrénico” y mencionó que, a su juicio, podría tratarse de una manipulación relacionada con los problemas que existían en el matrimonio entre Imelda Garza y Julián Figueroa.

El presentador no abundó en detalles técnicos del video, pero sí cuestionó la intención detrás de su difusión y el contexto en el que fue grabado. En ese mismo espacio, reiteró que, desde su punto de vista, las declaraciones de la exnuera de Maribel Guardia no han logrado afectar la imagen de la actriz, a quien describió como “blindada” por su forma de ser y actuar.

Adame añadió que, en su opinión, los señalamientos lanzados contra Maribel Guardia “rebotan”, debido a la percepción que el público tiene de ella, construida a lo largo de décadas de carrera artística y presencia mediática constante.

Te puede interesar: Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la defiende y lanza dardo vs. esposo de Maribel Guardia tras video polémico

¿Qué respondió Imelda Garza sobre el video y las acusaciones de agresión?

Por su parte, Imelda Garza Tuñón también ha hablado públicamente sobre el video y las circunstancias que rodearon su relación con Julián Figueroa. Tras la difusión del material, la joven señaló directamente a Marco Chacón como el presunto responsable de haber filtrado las imágenes.

Además, Imelda Garza sostuvo que durante su matrimonio con Julián Figueroa sufrió agresiones físicas. En un encuentro con los medios, retomado por el programa Ventaneando, la actriz relató episodios de forcejeos y violencia, asegurando que su madre fue testigo de algunas de estas situaciones.

En sus declaraciones, Garza explicó que, según su testimonio, frente a la madre de Julián Figueroa, el cantante se comportaba de manera más contenida, mientras que en privado la situación era distinta. También mencionó que se le pedía no provocar al cantante y que debía cuidar lo que decía cuando él se encontraba molesto, ya que cualquier comentario podía derivar en un conflicto físico.

Estas afirmaciones se suman a la serie de declaraciones que Imelda Garza ha hecho desde que el pleito legal con Maribel Guardia se hizo público. Hasta ahora, el caso continúa en el ámbito legal, mientras las versiones de ambas partes siguen generando atención mediática y reacciones de figuras del espectáculo, como la de Alfredo Adame.

Te puede interesar: “Julián la quería correr”: Niñera revela peleas y por qué Imelda Tuñón no dejaba la casa de Maribel Guardia