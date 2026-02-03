¿Imelda Tuñón perderá a su hijo tras video comprometedor con Julián Figueroa? Esto dice un abogado

El nombre de Imelda Tuñón se ha hecho tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no fue por su pleito con su exsuegra, Maribel Guardia, sino por un polémico video que salió a la luz el pasado lunes 2 de febrero y que muestra la aparente dinámica tóxica que tenía con el fallecido Julián Figueroa.

Uno de los temas más cuestionados con relación a este material ha sido si Imelda Tuñón seguirá teniendo la custodia de su hijo. Para responder esta duda, el programa ‘Todo para la mujer’ invitó a un abogado para que confirmara si esto es posible. Esto es todo lo que dijo.

Imelda Tuñón / Redes sociales

No te pierdas: Imelda Tuñón publica FOTO lastimada tras filtración de video con Julián Figueroa y ¡va a demandar! “Tengo material”

¿Qué muestra el video comprometedor de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Luego de que Imelda Tuñón desmintiera a Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, quienes aseguraron que ella y Julián Figueroa estaban al borde del divorcio, el periodista Javier Ceriani mostró un video de una fuerte pelea entre ellos.

En el material, se puede observar a Tuñón golpeando su cabeza contra una toalla que estaba en el suelo, al mismo tiempo que Julián le decía que tenía todo grabado en caso de que ella quisiera denunciarlo por presunta violencia.

Figueroa también expresa que, presuntamente, la madre de su hijo le aventó acetona en los ojos, por lo que había decidido documentar todo el maltrato que ella, supuestamente, ejercía en su contra. Todo esto, al tiempo que Imelda le exige que se retire del lugar.

Según dijo Cerini y algunos medios, la exparticipante de ‘La academia Venga la alegría’ presuntamente se autolesionaba para poder denunciar falsamente a Julián y así conseguir el divorcio más rápido.

Y es que Chacón aseguró hace algunas semanas que Imelda ya se había asesorado con un abogado para separarse de Figueroa. Todo esto, un año antes de que este último falleciera.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

Te recomendamos: Imelda Tuñón, tras filtrarse video comprometedor junto a Julián Figueroa, reacciona: “No hay pena en mí”

¿Qué podría pasar con el hijo de Imelda Tuñón tras la filtración del video comprometedor?

El abogado David Torres, durante su más reciente invitación al programa ‘Todo para la mujer’, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Imelda Tuñón volviera a perder la custodia de su hijo.

Y es que recordemos que, en 2025, el menor quedó al cuidado de Maribel Guardia de forma temporal luego de que esta procediera legalmente contra Imelda por, presuntamente, descuidar al pequeño. La actriz dijo en ese entonces que su exnuera, supuestamente, era adicta a las sustancias y requería rehabilitación. Al final, Tuñón pudo recuperarlo.

Torres mencionó que, si bien existe la posibilidad de que Imelda pierda a su hijo otra vez, es poco probable que pase, pues se podría argumentar que el video polémico fue grabado antes de que el menor naciera.

“No únicamente por las imágenes o videos. Se puede decir que fueron editadas, se puede decir que no fueron extraídas de una manera adecuada para que sean pruebas o que fue antes de ser mamá.” Abogado David Torres

También destacó que el hecho de que Imelda salga a fiestas tampoco sería un motivo para que el niño sea retirado de su lado, pues, mientras no haga “cosas indebidas” cerca de él, no habría problema con la ley.

No obstante, mencionó que las autoridades podrían investigar si existe una “violencia vicaria”. Esto, a raíz del video que ella compartió en el que se oye al niño decir que despreciaba a su “abuelita Maribel” por separarlo de su mamá.

¿Qué dijo Imelda Tuñón tras filtración de su video comprometedor?

Hace algunas horas, Imelda Tuñón, mediante su canal de difusión en Instagram, señaló que el clip estaba “sacado de contexto” y reiteró que era víctima de maltrato por parte de Julián Figueroa. Incluso, dijo tener pruebas para mostrarlo.

“Creo que fue la primera vez que tuve un ataque de pánico. Si no me creen, no hay tema, pero tengo mucho más contenido y jamás permitan que sus suegras le digan que no provoquen con sus palabras a sus maridos, nadie las puede callar”, señaló.

Acusó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber filtrado dicho material, por lo que advirtió que tomará acciones legales.

“Se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo; solo él o yo hubiéramos podido usar eso; por lo tanto, estaríamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel”, relató.

Mira: Filtran nuevo VIDEO de Julián Figueroa con la mano herida; ¿Imelda Tuñón lo mordió? “Estoy siendo agredido”