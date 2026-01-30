Imelda Tuñón estalla vs Maribel Guardia; filtra nueva conversacióm con Julián Figueroa ¿'envenenaría’ a su hijo?

Imelda Tuñón arremetió contra Maribel Guardia después de que la actriz declarara ante los medios que su exnuera le ha enviado audios en los que su nieto supuestamente le dice que la odiaba. Además, lanzó fuertes críticas contra Marco Chacón, quien afirmó que Imelda y Julián Figueroa estaban separados y que incluso tenían planes de divorcio.

Recientemente, Maribel Guardia confesó que cree Imelda Tuñón ha envenenado a su nieto en su contra:“El niño está en contra mía totalmente, ella me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel”, expresó

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre los audios de su nieto que le habría enviado Imelda Tuñón?

Maribel Guardia comparó la situación y afirmó que cuando ella estuvo con el pequeño jamás le habló mal de Imelda Tuñón:

“Cuando a mí me quitaron al niño, que tenía un mes de estar conmigo, los psicólogos de esa jueza entrevistaron al niño y habló bien de mí, decía que me quería y que nunca le hablé mal de su mamá y que yo le había dicho que pronto iba a ver a su mamá”, detalló la actriz.

Marco Chacón afirmó que, cuando Julián Figueroa falleció, presuntamente la pareja ya llevaría alrededor de un año separada. Según su versión, Imelda lo habría echado de la habitación, por lo que él dormía en otro cuarto, y aseguró que incluso existían planes de divorcio.

“Lo que sí puedo decir es que ella estuvo promoviendo el divorcio. Buscó un abogado para divorciarse. Ahí está el abogado, ahí están las pláticas con el abogado”, declaró.

Maribel Guardia confiesa entre lágrimas que sufrió un abuso cuando era pequeña. / Captura de pantalla

Imelda Tuñón filtra alarmante conversación inédita con Julián Figueroa

Imelda Tuñón desmintió en sus historias que estuviese por separarse de Julián Figueroa e incluso mostró fotografías en las cuales se muestra junto a Julián como pareja. No solo eso compartió la captura de pantalla de una conversación que se realizó el 7 de abril de 2023, dos días antes de que muriera el cantante.

En esa captura, Julián Figueroa le pregunta ¿por qué piensas esto? y ella responde: “Tengo una premonición rara” y él le responde: “Es falsa”

La conversación no tiene ningún y aunque se entiende que Imelda expresa tener una premonición días antes de que encontraran sin vida a Julián Figueroa, la realidad es que la cantante y actriz no comparte detalles. También aseguró que nunca corrió al papá de su hijo de su cuarto.

Imelda Tuñón filtra conversación con Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Imelda Tuñón a Maribel Guardia?

Imelda Tuñón rompió el silencio y envió un contundente mensaje dirigido a Maribel Guardia, luego de que se difundieran versiones en las que se le acusa de supuestamente envenenar a su hijo, Imelda negó categóricamente dichas afirmaciones y pidió que se detenga.

“Vi que salió declarando que ando envenenando a mi hijo, cosa que no es así, porque yo nunca le he hablado mal de ella”, expresó.

Explicó que los audios que envió fueron una respuesta a declaraciones previas en las que se aseguraba que el menor estaba mal con ella y mejor con su abuela. “Los envié porque necesitaba que se diera cuenta del daño que nos hizo. En realidad, ella me quitó a mi hijo; yo no le quité a su nieto”, afirmó.

Imelda también señaló que Maribel Guardia habría utilizado un discurso mediático que la afectó profundamente y acusó a Marco Chacón de orquestar ataques en su contra. “No es posible que le hagan esto a una mujer en México”, declaró en sus stories.

Finalmente, reconoció el dolor compartido por la pérdida de Julián Figueroa, pero pidió que se deje de mentir al público.

“Sé que perdiste a Julián fue horrible, yo también perdí a un esposo, mi hijo perdió a su papá, y tú hiciste esto, él no está enojado,quiero que dejes de engañar a la gente y que dejes de decir cosa que no estoy diciendo porque, yo le estoy diciendo que te perdone. Deja de mentirle a la gente, nosotros también perdimos a alguien. Lo siento muchísimo porque yo no puedo imaginarme perder a mi hijo, por favor deja de mentir”, finalizó.